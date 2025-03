Mamá de Gala Montes lanza mensaje tras entrevista con Adrián Marcelo: “Se van a llevar una sorpresa” (Foto: Instagram/@adrianmarcelo10)

La relación entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, ha vuelto a ser el centro de atención pública, esta vez debido a un inesperado giro en su ya conocida disputa familiar. Sin embargo, la madre de la cantante y actriz de Televisa ya salió a dar sus primeras impresiones sobre el encuentro, el trato que le dio el ‘enemigo número uno’ de su hija y qué ocurrirá cuando el material sea de dominio público.

La también actriz aceptó una oferta de más de 350 mil pesos mexicanos (aproximadamente 19.500 dólares estadounidenses) realizada por el influencer Adrián Marcelo para grabar una entrevista, lo que ha generado una ola de reacciones en redes sociales y entre los seguidores de la actriz. Este encuentro, que ya ha sido confirmado con imágenes difundidas en plataformas digitales, marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre madre e hija.

La entrevista fue grabada recientemente, aunque los detalles sobre el contenido de la conversación aún no han sido revelados. La expectativa en torno a las declaraciones de Crista Montes es alta, especialmente considerando los antecedentes de su relación con Gala Montes, que se ha caracterizado por desacuerdos públicos y tensiones familiares.

Crista Montes es señalada por fans de su hija de haberla traicionado tras los fuertes enfrentamientos que tuvo la cantante con el youtuber en ‘La Casa de los Famosos México’ (Foto: Ig/perez_colunga)

Mamá de Gala Montes asegura que Adrián Marcelo es ‘buena persona’

La participación de Adrián Marcelo en este episodio añade un elemento de controversia, dado su historial de enfrentamientos con la actriz durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, donde ambos coincidieron.

Sin embargo, la madre de la cantante ya dio su primera impresión sobre el momento:

“Se van a llevar una sorpresa. Estoy muy contenta, vengo muy relajada, vengo con muy buena vibra, me han atendido súper bien todo el equipó de Adrián Marcelo. Ya lo verán”, inició en entrevista para el programa de YouTube El Chisme TV en una entrevista exclusiva con Rodrigo Fragoso.

Sobre el pago, que inicialmente inició con una oferta de 350 mil pesos mexicanos (aproximadamente 19.500 dólares estadounidenses) realizada por el influencer Adrián Marcelo, Crista Montes agregó:

“Se negoció. No se acepta a la primera, se llega a una negociación. Todos sabemos que esta negociación no fue algo que se buscó, se fue dando, le agradezco a Adrián, es muy buena persona, ya lo verán”.

Mamá de Gala Montes asegura que Adrián Marcelo es ‘buena persona’ (galamontes, adrianmarcelopresenta / Instagram)

“Tenemos que pensar, en primer lugar no hay que tomar las cosas personales, son los medios, los medios viven de morbo. Yo ya ni veo las redes, pero ellos viven del morbo, qué podemos esperar, pero ya es demasiado, entonces tenemos que bajarle tres rayitas, seamos objetivos, inteligentes, veamos las cosas de forma inteligente y no todo es negocio, no es negocio”.