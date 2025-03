¿Cuándo es el estreno en México de la obra de Broadway ‘El Rey León’?

El Rey León está por estrenarse en México (Foto: Ocesa)

Cada vez falta menos para que el público mexicano disfrute nuevamente de la obra teatral “El Rey León”, musical emblemático de Broadway, que regresará con una producción imponente que promete deslumbrar a una nueva generación de espectadores.

En cuanto las luces del Teatro Telcel se atenúan y el primer acorde resuena, la magia comienza: criaturas majestuosas emergen, sombras danzan en los telones y una historia eterna cobra vida con una intensidad renovada.

Este viaje emocional está a punto de revivir en la capital del país, luego de que se montara hace 10 años en este mismo recinto subterráneo cerca de Polanco.

Un hito en el teatro musical

Originalmente esta obra debutó en Broadway en el año de 1997 y desde entonces ha revolucionado la escena teatral con su mezcla de tradición y vanguardia.

El público podrá admirar marionetas monumentales, coreografías inspiradas en la danza africana y una dirección artística sin precedentes. Ahora, el montaje regresa con una escena renovada que promete emocionar tanto al nuevo público como a nostálgicos.

La obra teatral "El Rey León" regresará a México

Voces que dan vida a la historia

Cada personaje es fundamental para esta odisea teatral.

El elenco lo encabeza el actor mexicano Pierre Louis, quien retoma el desafiante papel de Simba .

Nokulunga impregna a Rafiki de sabiduría y poder con su impresionante voz.

Carlos Quezada se sumerge en la malevolencia calculadora de Scar.

Pisano otorga a Mufasa una nobleza imponente.

Luna Manzanares, con su interpretación vocal magistral, transforma cada escena como Sarabi .

Eli Nassau y Sergio Carranza dan vida a Timón y Pumba con carisma inagotable.

Las hienas serán encarnadas por Melissa Cabrera (Shenzi), Anton Diego Matus (Banzai) y Manuel Bermúdez (Ed), quienes dominan el escenario con su sincronización perfecta.

Los más jóvenes del elenco, como Dylan Octavio Nucamendi Sánchez, Franco Vera y Andrés Ruanova como Simba niño, junto con Montserrat Fuentes Cruz, Ivana Altair y Camila García como Nala niña, aportan frescura y energía a la historia.

'El Rey León' regresará a México

¿Cuándo se estrena ‘El Rey León’ en México?

El estreno en la Ciudad de México será este jueves, 20 de marzo, en el Teatro Telcel en donde se escuchará una banda sonora que ha cautivado a todo el mundo.

Desde la icónica apertura con ‘Circle of Life’ hasta el emotivo ‘Can You Feel the Love Tonight’, la música envuelve al público, transportándolo a un mundo de emociones vibrantes y recuerdos imborrables.

La escenografía está inspirada en los paisajes africanos, que se fusiona con una partitura legendaria firmada por Elton John, Tim Rice, Hans Zimmer y Lebo M, creando un universo donde cada nota y movimiento narran una historia.

Disney El Rey León El Musical. (Ocesa)