¿Cómo fue la boda de la ex académica María Inés Guerra y Gustavo Guzmán Favela?

La pareja estuvo casada de 2013 a 2019. (X, gus - IG, mariainesguerran)

María Inés Guerra se ha convertido en una de las presentadoras más queridas dentro de la televisión mexicana. Desde que destacó como participante de la primera edición del programa La Academia de TvAzteca en 2002 ha logrado adaptarse a distintas facetas del medio artístico y mantenerse en diferentes programas de televisión.

Uno de sus proyectos más exitosos fue el programa infantil Disney Club, donde se consolidó como presentadora y conectó con una audiencia más joven. También ha participado en programas de estilo de vida, cocina y concursos, ampliando su trayectoria más allá del canto.

Al ser una figura recurrente en los medios de comunicación, durante mucho tiempo se llegó a especular sobre la vida amorosa de la presentadora mediante rumores que la emparejaban con otras personalidades del medio artístico, sin embargo, María Inés encontró el amor en el publicista Gustavo Guzmán con quién se casó en 2013.

La inesperada boda de María Inés

La fiesta de la boda se realizó en el Ex Convento de las Vizcaínas en Ciudad de México. (IG, alexlamas2311)

A pesar de que se llegó a hablar mucho sobre el romance entre María Inés y el cantante Raúl Sandoval, debido a la interacción que tuvieron durante su participación en La Academia, la presentadora mantuvo en discreción sus relaciones personales hasta casarse en 2013 con Gustavo Guzmán quién habría conocido en 2008, ya que el también empresario era el gerente de la disquera encargada de darle difusión a su música según información de la revista Quién.

De acuerdo con información de TVNotas luego de casi tres años de relación y después de que el novio le pidiera matrimonio a la presentadora en un concierto en Bellas Artes, la pareja decidió casarse el 7 de septiembre de 2013.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo de forma discreta únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos en una iglesia de la Ciudad de México, donde el hermano gemelo de la presentadora, Óscar Guerra, fue el encargado de escoltarla hasta el altar donde la esperaba Gustavo.

Por su parte, la fiesta de celebración se realizó en el ex Convento de Las Vizcaínas, siendo un evento mucho más grande planeado para albergar más de mil 500 invitados entre los que se encontraban Pati Chapoy, Shanik Aspe, Tanía Rincón, Daniel Bisogno y también algunos de sus excompañeros del concurso La Academia como Wendolee, Laura, Hector y Toñita.

“No he parado y hoy tengo una boda, que me da muchísimo gusto! Se casa María Inés. Ahí estaré aunque sea un rato porque mañana llamado 7 am!”, mencionó Daniel Bisogno para TV Notas.

Al llegar al recinto, la pareja abrió el evento bailando el tema All I Want is You (Todo lo que quiero eres tu) de la banda U2 en un momento romántico que conmovió a todos los invitados, quienes reaccionaron con aplausos.

Luego de la comida, comenzó la tradicional batucada que puso a todos los invitados a bailar con ritmos alegres hasta el momento de lanzar el ramo que atrapó la ex académica Estrella Veloz.

Otro de los momentos más conmovedores de esa noche, fue la participación del Mariachi Vargas de Tecalitlán quienes acompañaron a María Inés cuando cantó el tema “Si nos dejan” dedicado para su pareja, canción que fue aplaudida por todos los presentes en la fiesta.

La resiliencia de María Inés tras el divorcio

María Inés y Gustavo Guzmán tuvieron 3 hijos durante su matrimonio. (IG, mariainesguerran)

Tras la boda, María Inés y Gustavo Guzmán formaron una familia recibiendo a su primer hijo, Pedro Pablo en 2014, y luego procreando dos más, la pequeña María en 2016 y Luciano en 2018, sin embargo, solo un año después del nacimiento de su tercer hijo la pareja decidió poner fin a su matrimonio.

Aunque María Inés dejó en claro que la separación fue una decisión mutua la cuál se llevó en buenos términos, la presentadora expresó las dificultades y la etapa importante de su vida que significó su divorcio en una entrevista para la revista Quién en 2020.

“Es un trabajo arduo, pero creo que lo he caminado bien, he tenido fortaleza. Los hijos son un gran motor, y al tenerlos ahí sabes que no puedes flaquear ni deprimirte; además, eso no va con mi personalidad. Me he dado chance de estar triste y de pasar por todos los sentimientos: tristeza, enojo, frustración y fracaso porque, finalmente, en nuestra sociedad, y mucho más en México, un divorcio equivale a fracaso. Pero eso depende de qué significado le des tú”, compartió la presentadora.