¡Casi 400 pesos por una bebida! Altos costos en el Vive Latino 2025 hacen ‘explotar’ las redes (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, uno de los eventos más representativos de la música en Latinoamérica, regresa este 2025 con una edición especial que conmemora su 25 aniversario. Sin embargo, los precios de sus bebidas, desde los 50 hasta los 360, han generado gran indignación en redes sociales.

El festival se llevará a cabo los días sábado 15 y domingo 16 de marzo en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México. Este evento reunirá a más de 60 bandas y artistas de diversos géneros, consolidándose nuevamente como un referente cultural en la región.

El cartel de este año incluye una amplia variedad de propuestas musicales que abarcan desde el rock y el pop hasta géneros alternativos y tradicionales. Entre los artistas destacados que se presentarán el sábado 15 de marzo en el escenario principal, denominado Amazon, se encuentran Robot 95, El Gran Silencio, Siddhartha, Caifanes, Scorpions y Molotov. Por su parte, el escenario Amazon Music contará con la participación de Ckovi, Happy-Fi, Él Mató a un Policía Motorizado, Caloncho, un homenaje especial a Jarabe de Palo, Los Ángeles Azules y Nortec: Bostich + Fussible.

El festival se llevará a cabo este sábado 15 y domingo 16 de marzo. (VL25)

El domingo 16 de marzo, el escenario Amazon recibirá a artistas como Alto Grado, León Benavente, Mikel Izal, Iseo & Dodosound, The Guapos, Royal Republic y Pressive. Mientras tanto, el escenario Amazon Music presentará una alineación igualmente diversa, aunque los detalles completos de este día no fueron especificados en la información proporcionada.

Precios oficiales de bebidas en el Vive Latino 2025

-Cerveza Indio (710 ml): 190 pesos

-Pepsi (344 ml): 60 pesos

-Agua Epura (600 ml): 50 pesos

-Flashlyte (625 ml): 80 pesos

-Monster Energy Original (473 ml): 120 pesos

-Bacardí Carta Blanca: 320 pesos

-Bacardí Añejo: 320 pesos

-Bacardí Mango Chile: 320 pesos

-Bacardí Coco: 320 pesos

-Bacardí Limón Verde: 320 pesos

-Bacardí Raspberry: 320 pesos

-Bacardí Spiced: 320 pesos

-Bacardí Reserva 8: 360 pesos

-Whisky Buffalo Trace: 340 pesos

-Tequila: 320 pesos

-Vodka: 320 pesos

-Gin: 320 pesos

-Mezcal: 340 pesos

Precios oficiales de bebidas en el Vive Latino 2025 (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

El Vive Latino se realizará este sábado 15 y domingo 16 de marzo y dentro de las bandas que desfilarán en el Estadio GNO Seguros son:

Sábado 15 de marzo: Alto Grado, Arde Bogotá, Caifanes, Caloncho, cKovi, Clubz, Daniel, Me Estás Matando, Dillom, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Él mató a un policía motorizado, Foster The People, Ginebras, Happy-Fi, Iseo & Dodosound, Jesse Baez, León Benavente, Little Jesus, Los Ángeles Azules, LosPetitFellas, Meme del Real, Molotov, Nortec: Bostich + Fussible, Pressive, Royal Republic, Scorpions, Siddartha, The Guapos, Robot95 y Usted Señálemelo.

Domingo 16 de marzo: Astropical, Aterciopelados, El Cuarteto de Nos, División Minúscula, Draco Rosa, Easykid, Eden Muñoz, Efecto Pasillo, El Haragán y Compañía, El Kuelgue, Jay de la Cueva, Los K’comxtles, Kany García, Keane, Kikuo, La Delio Valdez, La Lupita, La Santísima Voladora, Los Concorde, Los Esquizitos, Los Planetas, Midnight Generation, Mon Laferte, Motel, Mikel Izal, Porter, Rüfüs Du Sol, Sepultura, Víctimas del Dr. Cerebro, Vilma Palma E Vampiros y Zoé.