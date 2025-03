Mexicanos piden boicotear ‘Shrek 5′ por no incluir a Eugenio Derbez y a otros actores de doblaje

¿Qué sucederá con el doblaje al español de ‘Shrek 5′ en México? (Infobae México)

La esperada película Shrek 5, programada para estrenarse a finales de 2026, enfrenta un panorama complicado en México y otros países de habla hispana. Las voces icónicas que dieron vida a los personajes principales en español latino no formarán parte del proyecto, lo que ha generado una ola de descontento entre los seguidores de la saga.

Alfonso Obregón, quien interpretó a Shrek, confirmó en redes sociales que ni él ni Eugenio Derbez (Burro) ni Dulce Guerrero (Fiona) estarán involucrados en el doblaje de la nueva entrega. El señaló que no ha sido contactado por la productora y que su participación estaba condicionada a recibir un salario justo por su trabajo. Por su parte, Eugenio Derbez había manifestado anteriormente que su regreso dependía de que se respetara su estilo de adaptación.

Las redes sociales auguran el fracaso de Shrek en Latinoamérica. (Captura: X)

La noticia ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde los seguidores de la franquicia expresaron su preocupación por el futuro de la película en el país. Muchos consideran que el éxito de Shrek en México y Latinoamérica se debe, en gran medida, al trabajo de doblaje, que logró conectar con el público a través de un humor adaptado y referencias locales. La ausencia de las voces originales podría afectar significativamente la recepción de la cinta en estos mercados.

Cabe recordar, que México es uno de los mercados más importantes para el cine de animación, por lo que no contar con las voces originales sí o sí sería un movimiento arriesgado.

Los mexicanos no quieren ‘Shrek 5′ sin Eugenio Derbez, Alfonso Obregón y Dulce Guerrero

Captura del tráiler oficial de Shrek 5

Al más puro estilo Emilia Pérez, Shrek 5 podría convertirse en una de esas películas odiadas por los mexicanos, pues en todo internet hay mensajes en contra de los responsables de no traer las voces originales a la película.

“Justo cuando ya me estaba acostumbrado a los diseños, esperaba que mínimo con el doblaje hiciera su magia como paso con la tercera (no será la mejor pero el doblaje lo hacia entretenido)”, “Ahí va otro fracaso de ‘Dreamworks’”, “Entonces oficialmente termino la saga en Shrek 4″, “Si ustedes no están, entonces no la veo”, “Qué bueno que nos lo mencionas, nos ahorras a muchos los boletos”, “La cinta de Shrek 5 sin duda nació muerta, va ser un gran fracaso”.

También hay mensajes como: “Por un lado, qué orgulloso estoy de ustedes, ya que sí saben valorar su trabajo, saben que su trabajo no es cualquier cosa y su trayectoria amerita reconocimiento y remuneración justa. Malo por que la película sin ustedes no es lo mismo”, “Muy mal por parte de DreamWorks. Si realmente le interesa que a todo Latinoamérica le guste su película, el factor clave son ustedes. Ojalá que cambien de opinión cuanto antes” y “Hay que hacer campaña para no ir a ver Shrek 5 en Latinoamérica”.