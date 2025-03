Espacios de las mujeres indígenas están siendo usurpados: Eufrosina Cruz

HABLA - EUFROSINA CRUZ

La activista y exdiputada local y federal, Eufrosina Cruz Mendoza, originaria de Santa María Quiegolani, Oaxaca, habló sobre los derechos de las mujeres indígenas, en el marco del mes de la mujer.

En entrevista para un medio de comunicación fronterizo, la mujer de origen zapoteco, manifestó que en la actualidad defiende que los derechos de las mujeres y niñas sean respetados.

Detección de la violencia

La otrora política, es egresada de Contaduría Pública, por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como una maestría en Ciencias Políticas, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, conocimientos que le han servido como herramientas para reconocer y señalar los tipos de violencia de los que eran objetos las mujeres de su comunidad tras volver a su tierra natal al terminar sus estudios.

Se dio cuenta de que los usos y costumbres de la población seguían sólidos, “Descubres que tú también tienes derechos y obligaciones y lo que ves en tu entorno no te gusta”, dijo en su momento a un medio impreso en el 2022.

“El que no te permitan participar en la asamblea de tu pueblo se llama violencia política; el que no te den dinero y trabajas más, eso se llama violencia económica, ya le ibas dando un nombre a eso que habías normalizado y cuando empiezas a nombrarlo, denunciarlo, a visibilizarlo, pues incomoda”, comentó la activista.

“Nadie va a cambiar la narrativa de tu historia si no lo provocas, si no lo construyes, si no lo cambias, mucho menos si no lo arrebatas”, argumentó Cruz Mendoza al descubrir cómo poder tomar decisiones pero al mismo tiempo conocer que “tu historia ya está escrita, eres mujer y eres indígena y pues ya te fregaste, ¿no?”, pero gracias al poder de la palabra, la educación, se puede cambiar la historia.

Seguir luchando

Explicó que si no “arrebataba” un espacio en la vida pública, no estuviera contando que gracias a eso contribuyó a que se modificara la Constitución de su estado natal, ni que la ONU haya adoptado esa iniciativa para que México se convirtiera en el primer país de América Latina en nombrar y tipificar los matrimonio infantiles o equiparables como delito grave.

Fue enfática al decir que los espacios de las mujeres indígenas están siendo usurpados. “Han hecho reformas sin nosotras, han hecho instituciones sin nosotras, pero resulta que ya estamos despertando y estamos exigiendo nuestras instituciones, porque antes de ser indígenas somos mexicanas con derechos y responsabilidades (...) No estamos llegando todas, la lucha debe continuar”, aseguró.

Por último, la entrevistada externó su beneplácito por tener a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta del país, la primera mujer en ostentar dicho cargo.

La presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto AP/Eduardo Verdugo)