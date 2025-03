Mariana Ochoa se disculpa con familia de Daniel Bisogno tras revelar que dejó su casa oliendo a marihuana

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025. (Captura: Unicable // IG: @bisognodaniel)

Mariana Ochoa está envuelta en controversia por su conflicto con algunos integrantes de OV7 y las anécdotas que contó sobre su relación amorosa con Daniel Bisogno tan solo unas horas después de su lamentable fallecimiento.

Y es que muchos internautas consideraron que sus declaraciones estuvieron fuera de lugar, principalmente aquellas relacionadas con el presunto consumo de marihuana en su casa durante una visita del conductor de Ventaneando con sus amigos.

Debido al escándalo que se desató, la cantante llamó a los hermanos del Muñeco para ofrecerles una disculpa por lo sucedido.

Las exparejas de Daniel Bisogno contaron anécdotas. Crédito: TikTok, @andy_escalona

“Cuando uno comparte algo públicamente, uno está expuesto a cualquier tipo de opinión. Hice un comentario que a algunas personas les pareció impropio, sin embargo, Daniel fue una persona muy querida en mi vida (...) se me hizo gracioso compartir algo de lo que nos reíamos mucho”, contó en una conferencia de prensa.

Según la cantante, los hermanos de Bisogno no se molestaron y entendieron el escándalo que se desató en redes: “Recibieron mis disculpas con cariño, me conocen”.

Sus restos fueron incinerados. (YT: Pati Chapoy)

Por último, aseguró que siempre recordará a Daniel Bisogno con mucho cariño por los momentos que pasaron juntos, ya sea como pareja o como amigos. Y reveló que él le dio la idea de abrir su negocio de disfraces en la Ciudad de México.

Conductores de Ventaneando se lanzan contra Mariana Ochoa

Entre las críticas que recibió la cantante por ‘exponer’ a su fallecido exnovio destacan los comentarios de los conductores de Ventaneando. Y es que consideraron que pudo contar otra historia que no pusiera en duda el posible consumo de marihuana de su compañero.

“Me cae muy bien Mariana, pero yo sí creo que Mariana pecó de indiscreta con lo que comentó de Daniel, esos recuerdos, pues estaba de más. Además, se puede prestar a un sinfín de malinterpretaciones”, comenzó Ricardo Manjarrez.

| Foto: Cuartoscuro

Mónica Castañeda y Rosario Murrieta concordaron con su compañero y agregaron que de cierta manera fue incongruente con lo que pide a los medios.

“Mariana ha vivido, tiene muchísima experiencia y sabe perfecto, justo en su comunicado dice: ‘No malinterpreten y no lleven las declaraciones a ninguna parte’, Daniel no puede hablar de las declaraciones que ella hizo y me parece que revelar su secrecía es completamente incongruente con lo que ella pide”, continuó Castañeda.

“Lo que estuvo muy divertido es que dos ex, que eran Mariana y Andrea, hayan estado sentadas juntas. Con las dos terminó (Daniel) muy bien”, agregó Pedrito Sola.