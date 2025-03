¿Qué hizo Aleska Génesis cuando salió de prisión en 2024? Esto contó de su amarga experiencia

La modelo tuvo un tórrido romance con Nicky Jam. (IG: @aleskagenesis)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México arrestó a Aleska Génesis por presunto robo. La detención ocurrió el lunes 10 de marzo después de que la modelo venezolana fue eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars de Telemundo.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la FGJEDOMEX interceptaron a Aleska Génesis en cuanto puso un pie afuera del reality show, la esposaron y la trasladaron a sus inmediaciones. Horas después, fue puesta a disposición de la FGJCDMX y recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Tras su eliminación, Aleska Génesis fue detenida por la Fiscalía en el Edomex. (@c4jimenez)

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre la denuncia de presunto robo que existe en contra de la modelo, sin embargo, se especula que podría estar relacionada con la investigación legal que enfrentó en 2024 por supuesto robo de relojes de alta gama.

¿Qué dijo Aleska Génesis tras ser detenida en 2024 por presunto robo?

Fue en enero de 2024 cuando la modelo fue detenida por primera vez en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por presunto robo de relojes y puesta en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.

La modelo fue detenida en 2024 por presunto robo de relojes de alta gama Credito: Telemundo

En aquella ocasión, Aleska recuperó su libertad en cuestión de días por presunta falta de pruebas en su contra.

Gracias a ello, pudo participar en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo y compartió un poco de su experiencia en una sección especial.

“Fue parte de la campaña de difamación que creó esta persona. Yo sé que no tiene límites, pero no pensé que iba a llegar a tanto como por ejemplo, ponerse de acuerdo con otra persona que sí tiene poder, para ponerme una orden de aprehensión; me pusieron una denuncia por presunto robo de relojes”, contó.

Así se veía cuando fue detenida en 2024. (X: @c4jimenez)

“Sí tuve miedo. En el momento en el que salgo del aeropuerto con mis maletas eso estaba lleno de policías, tal cual delincuente, me agarran, entré a una cárcel donde habían delincuentes de verdad. No me imaginé nunca vivir lo que viví”, continuó.

Según la modelo, se presentaron tres presuntos testigos que la señalaban como la presunta ladrona de unos relojes de lujo que se encontraban resguardados en una caja fuerte de un hotel.

“Hay tres testigos falsos los cuales decían que me habían visto robar los relojes, que supuestamente entré al hotel, me metí a la caja fuerte y robé esos relojes y los vendí a alguien en Miami”, dijo.

La modelo tiene 33 años. (IG: @lacasadelosfamosostlmd)

Aleska Génesis aseguró que no se encontraba en México cuando supuestamente ocurrió el robo, además de que no hay grabaciones que demostraran que entró y salió del hotel, tampoco comprobantes de la presunta venta de los artículos.

“El juez vio que todo era falso (...) así que Aleska Génesis Castellanos es declarada inocente, se retiran todos los cargos y tiene libertad absoluta”, concluyó.