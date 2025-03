Markitos Toys desata polémica al felicitar a “El Nini” por su cumpleaños: “Se le extraña, viejo”

La felicitación de Markitos Toys a El Nini, exjefe de seguridad de Los Chapitos, provocó críticas. (Instagram/Sedena)

Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys, desató una nueva polémica este lunes tras compartir en sus historias de Instagram una publicación dedicada a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, exjefe de seguridad de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

La felicitación generó múltiples reacciones por estar dirigida a un presunto narcotraficante que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, además de haber realizado la felicitación en medio de la guerra interna de Los Chapitos y La Mayiza que ha desatado una ola de violencia en Sinaloa.

En la imagen compartida por el influencer en su cuenta de Instagram, donde tiene 5.1 millones de seguidores, se observa una mesa decorada con confeti de colores y un pastel con forma de reloj de pulsera de lujo, similar al diseño de un Richard Mille con correa amarilla. Junto al pastel aparece una fotografía enmarcada de Pérez Salas, mientras que en la parte superior se distinguen globos dorados.

La publicación incluye un mensaje superpuesto: “Otro año más de vida. Mi amigo un abrazo hasta donde estés. Se le extraña viejo”. La historia iba acompañada por la canción “Me Recordará”, interpretada por Pantera de Culiacán Sinaloa y el propio Markitos Toys.

El influencer publicó una fotografía con un pastel y una imagen enmarcada de El Nini, acompañada de un mensaje por su cumpleaños y una canción alusiva. (Instagram: Markitos Toys)

La publicación fue difundida el mismo lunes 10 de marzo, un día después del cumpleaños de Pérez Salas, quien nació el 9 de marzo de 1992 en Tijuana, Baja California, y quien el pasado domingo cumplió 33 años. Su historial delictivo lo vincula como exjefe de seguridad de Los Chapitos, grupo dirigido por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien purga una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Las imágenes publicadas por Markitos Toys provocaron una oleada de reacciones divididas entre muestras de apoyo y fuertes críticas. Ante la polémica, el creador de contenido respondió con una serie de clips en sus historias de Instagram, en los que defendió su postura y reafirmó su vínculo personal con Pérez Salas.

“Plebada, estaba leyendo ahorita unos mensajes, hay mucha gente molesta [...] Creo que no han sabido diferenciar lo que es una amistad con el trabajo. Yo con mi amigo era una relación de amigos, muchas veces lo he dicho, lo digo una vez más. (Dicen) “que no estás viendo la situación, que acá y que allá, que no sé qué”... no he querido yo hablar mucho de esa situación”, se le oye decir.

Markitos Toys habla de su amistad con El Nini y la situación en Sinaloa. (Instagram: Markitos Toys)

En el segundo clip publicado en sus historias de Instagram, Markitos Toys afirmó que no tenía la necesidad de dar explicaciones sobre su publicación, y aseveró que lleva una vida sin conflictos porque trabaja de forma legal. Aseguró que es posible generar ingresos sin cometer actos ilícitos y criticó a quienes lo señalan, calificándolos de ignorantes por no entender que se puede hacer dinero de manera legítima.

También insistió en que los hechos violentos ocurridos recientemente en Sinaloa no tienen relación con su amistad con El Nini, y pidió a sus seguidores distinguir entre la vida personal y las situaciones externas.

Markitos Toys habla de su amistad con El Nini y la situación en Sinaloa. (Instagram: Markitos Toys)

“Yo sé que no tengo que darles explicaciones a nadie, yo no tengo maldad, por eso viajo, ando de arriba a abajo porque no tengo ni un problema. Yo trabajo bien, hago las cosas bien. Hay gente muy ignorante que no le cabe en la cabeza que trabajando bien se puede hacer dinero, claro que se puede, todos podemos [...] La situación que se ha vivido últimamente (en Sinaloa) es independiente de la amistad que yo tengo con mi amigo, hay que saber diferenciar y las cosas como son”.

En un último clip, Markitos Toys informó que actualmente reside en el estado de Jalisco y agradeció el recibimiento que ha tenido en esa entidad. Señaló que ha estado ausente de su canal de YouTube, pero expresó su intención de retomar la creación de contenido cuando se sienta con el ánimo adecuado.

Markitos Toys habla sobre su estancia Jalisco. (Instagram: Markitos Toys)

Markitos Toys y su relación con El Nini

Marcos Eduardo Castro Cárdenas, originario de Culiacán, ha ganado notoriedad en redes sociales por su estilo de vida ostentoso, su afición por autos de lujo y sus vínculos con personajes del norte de México. Aunque ha negado tener relaciones con el crimen organizado, ha defendido públicamente su amistad con Pérez Salas, lo que ha generado críticas y señalamientos, entre ellos los realizados por la periodista Anabel Hernández, quien lo ha vinculado con el presunto lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

En enero de 2025, la casa de los padres del influencer fue atacada por un comando armado que utilizó explosivos y armas largas. Días después, dos sucursales de su restaurante Ranch Roll fueron incendiadas, y circularon versiones sobre el supuesto secuestro de su hermano Kevin Castro, las cuales fueron desmentidas.

La relación entre Markitos Toys y El Nini ha estado bajo escrutinio desde hace tiempo. En diciembre de 2024, Infobae México reveló que Jesús Gail Castro Cárdenas, hermano del influencer, gestionó solicitudes para registrar como marcas comerciales los nombres “NINI 09″ y “EL NINI” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La solicitud, presentada el 4 de enero de 2024, buscaba comercializar ropa, calzado y accesorios. El IMPI rechazó ambas solicitudes el 25 de abril de 2024, argumentando que se trataba de una apología del delito y que se infringía el artículo 12 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Markitos Toys y El Nini eran muy amigos. (Infobae)

Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como El 09, fue capturado el 22 de noviembre de 2023 en un operativo conjunto del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en un fraccionamiento residencial al norte de Culiacán. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, y posteriormente extraditado a Estados Unidos el 25 de mayo de 2024. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn).

En un video posterior a la detención de El Nini, Markitos Toys habló de su amigo entre lágrimas: “¿Apoco ustedes no tienen amigos? Uno no decide en qué trabaja un amigo, simplemente ni tus propios padres deciden. La amistad es muy independiente de cualquier cosa. No me da vergüenza subir algo llorando [...] si es un delito que haya sido su amigo, pues lo pago, no importa. Era un gran amigo mío, sigue siendo”.

Durante su primera audiencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, celebrada el 30 de mayo de 2024, El Nini se declaró no culpable de los diez cargos que enfrenta, entre ellos conspiración para traficar fentanilo, posesión de armas, homicidios y liderazgo de una empresa criminal continua.

Las investigaciones lo vinculan con el asesinato de Alexander Meza León, informante infiltrado de la DEA, y con la planificación del secuestro y ejecución de otras siete personas como represalia por operaciones encubiertas contra el cártel.

Además, Pérez Salas está implicado en hechos como el Culiacanazo de 2019, el Segundo Culiacanazo de 2023 y la Masacre de Tamazula, registrada en octubre de 2023, donde fueron asesinadas ocho personas, entre ellas un menor de edad.