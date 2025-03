Piden a Trump investigar supuesto financiamiento del Partido Comunista Chino al Tren Maya

El ‘Jaguar rodante’ es uno de los proyectos emblema del gobierno de AMLO. Foto: X/@TrenMayaMX

Los congresistas republicanos solicitaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que investigue el supuesto financiamiento que habría recibido el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para el desarrollo del Tren Maya por parte del Partido Comunista Chino, según informes a los que hicieron referencia.

A través de un carta dirigida al presidente estadounidense, un grupo de 35 legisladores republicanos instaron a que se aborden diferentes cuestiones con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al caso de Vulcan Materials después de que el gobierno mexicano “obligara a cerrar” la cantera de piedra caliza y el puerto de aguas desde 2022.

“Mientras habla de cuestiones de comercio y seguridad fronteriza con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, le pedimos que exija una resolución para Vulcan Materials Company. México debe resolver esta crisis entablando negociaciones de buena fe para rendir cuentas por sus acciones ilegales”, inicia la carta publicada el viernes 7 de marzo por el congresista texano August Pfluger.

Inauguración de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, este domingo. Crédito: Cuartoscuro

Exhortan a Trump que se investigue sobre la supuesta inversión China en el proyecto que conecta diferentes entidades del sureste de México; ello al considerar que la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China estaría estableciéndose en este lugar de forma estratégica en la Península yucateca.

Recordar que la Ruta de China es un plan lanzado por la República Popular China que busca conectar Asia con África y Europa a través de redes terrestres y marítimas con el objetivo de hacer una integración regional, aumentar el comercio y estimular el crecimiento económico entre los diferentes países.

“La ubicación estratégica de la península de Yucatán, a menos de 400 millas de Florida, requiere una protección vigilante de los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos. Más allá de la preocupante expropiación de la propiedad de Vulcan, nos preocupan los informes de que el proyecto adyacente del Tren Maya podría estar financiado por el Partido Comunista Chino (PCCh). Solicitamos que su administración investigue urgentemente para aclarar quiénes son los verdaderos desarrolladores de este proyecto y garantizar que la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China no establezca una presencia en este lugar de vital importancia estratégica”, puntualizan.

El presidente y la presidenta electa inaugurarán el Hotel Tren Maya. Crédito: X/@MaraLezama

El Tren Maya es un proyecto impulsado por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que para su desarrollo se destinaron 340 mil millones de pesos del erario público. Incluso, se incluyó a la inversión privada nacional para su construcción en algunos tramos de la obra.

El proyecto fue ampliamente cuestionado por supuestos actos de corrupción cometidos durante su construcción, sin embargo, ninguno de los señalamientos ha sido investigado por las autoridades mexicanas.

Gobierno mexicano niega expropiación a Vulcan Materials

Previo a que concluyera el mandato de Andrés Manuel López Obrador declaró área protegida más de 53 mil hectáreas entre las que se incluye el terreno en que tiene sus operaciones la empresa estadounidense Vulcan Materials en Playa del Carmen.

Recordó que previo a que se tomara esta decisión, el gobierno federal negoció y ofreció pagar el costo de la área en que operan para la explotación y extracción de materiales para después exportarlos a Estados Unidos.

“Buscamos con ellos llegar a un acuerdo, ofrecimos que se les compraba su parte, se hizo un avalúo y siempre la prepotencia, no entendiendo que México es un país independiente soberano. No hay expropiación es una declaratoria de área natural protegida, porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales”, declaró en septiembre de 2024.