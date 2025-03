Secretario de Comercio de EEUU asegura que aranceles continuarán hasta frenar el tráfico de fentanilo

El secretario de Comercio habló sobre la política arancelaria (REUTERS/Leah Millis)

Howard Lutnick, secretario de Comercio de los Estados Unidos (EEUU), aseguró que la administración del presidente Donald Trump continuará presionando a México, Canadá y China con la imposición de aranceles con la finalidad de frenar el tráfico de fentanilo a su país.

El secretario de Comercio sostuvo una entrevista con el programa “Meet the Press”, de la cadena NBC. En el espacio, habló sobre la política arancelaria que planea implementar el presidente Donald Trump como herramienta para frenar el ingreso de fentanilo a su país. En ese sentido, el funcionario aseguró que el mandatario de aquel país no dejará de mencionar los aranceles hasta que no considere que la política de los tres países ha surtido efecto.

“Si el fentanilo se termina, creo que éstos se quitarán. Pero si el fentanilo no se termina o tiene dudas al respecto, seguirá así hasta que se sienta cómodo”, declaró Howard Lutnick durante la entrevista en el programa televisivo.

Los aranceles al acero y el aluminio entrarán en vigor el 12 de marzo (AP foto/Christian Chavez)

Cabe mencionar que, a pesar de la decisión de Donald Trump sobre suspender los aranceles a México y Canadá, al menos, hasta el próximo 2 de abril, el secretario de Comercio reiteró que los aranceles del 25% al acero y el aluminio entrarán en vigor según lo previsto, es decir el próximo miércoles 12 de marzo de 2025.

Claudia Sheinbaum celebra suspensión de aranceles

Este domingo 9 de marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a una asamblea informativa en la que se refirió a la negociación entre México y los Estados Unidos para pausar la imposición de aranceles a mercancías nacionales, al menos, durante el próximo mes. En su discurso reiteró la buena relación entre las dos naciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México (Foto AP/Eduardo Verdugo)

"En esta ocasión, y por la fuerza del pueblo de México, nos reunimos para congratularnos, porque en la relación con los Estados Unidos, con su gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto, y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. (...) Es menester fortalecer nuestra relación económica respetando nuestras soberanías, en vez de confrontarnos. Como lo he mencionado en diversas ocasiones: nosotros no competimos, nos complementamos y con ello, fortalecemos nuestras economías y el bienestar de nuestros pueblos“, mencionó.

De igual manera, recordó que el 2 de abril, Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos con sus socios comerciales. No obstante, aseguró que algunas de las mercancías mexicanas no serán afectadas debido a que se encuentran amparadas por el T-MEC.