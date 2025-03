¿No tienes lugar para tus vacaciones de Semana Santa? Las Grutas de Tolantongo son un destino con las 3B

Si lo que deseas es convivir con la naturaleza a un buen precio, ésta es una excelente opción. Archivo WEB del sitio oficial de las Grutas de Tolantongo.

Las Grutas de Tolantongo, ubicadas en el estado de Hidalgo, México, son un destino turístico reconocido por sus aguas termales y paisajes naturales. Para planificar una visita en 2025, es esencial conocer los costos asociados y las opciones disponibles para los visitantes.

Las vacaciones de Semana Santa están cada vez más cerca y con ello los planes de último minuto y los nervios por conseguir un buen lugar en donde pasar un momento de relajación fuera del ajetreo de la ciudad.

Un lugar ideal para toda la familia

Las Grutas de Tolantongo ofrecen una experiencia única para quienes buscan disfrutar de aguas termales y paisajes naturales. Con una variedad de opciones de hospedaje y actividades, es un destino accesible que se adapta a diferentes presupuestos y preferencias. Al planificar la visita, es esencial considerar los costos asociados y las regulaciones del parque para garantizar una experiencia placentera y sin contratiempos.

El río Tolantongo es un hermoso lugar de agua templada y de poca profundidad para que personas de todas las edades puedan disfrutar de él. Foto: Grutas Tolantongo

A partir del 13 de enero de 2025, el costo de entrada general al parque es de $230.00 MXN por persona. Este boleto es válido de 7:00 am a 8:00 pm y permite el acceso a todas las atracciones del parque, incluyendo la Gruta, el Túnel, el Río, las Albercas, las Pozas termales, el Puente colgante y las Cascadas. Es importante destacar que el boleto no es válido por 24 horas, sino únicamente durante el horario mencionado. Niños de 5 años en adelante pagan entrada completa, mientras que los menores de 0 a 4 años no pagan entrada.

Actividades que puedes hacer en las Grutas

Estacionamiento

El estacionamiento tiene un costo de $50.00 MXN por vehículo por día. Este servicio proporciona espacio para el vehículo, pero no incluye custodia.

Opciones de hospedaje

El parque ofrece diversas opciones de hospedaje para adaptarse a las necesidades de los visitantes:

Sección La Gruta: Las habitaciones tienen precios que oscilan entre $1,000 y $1,400 MXN por noche, con capacidad para 2 o 4 personas.

Sección Paraíso Escondido: Las habitaciones están disponibles desde $1,150 hasta $2,300 MXN por noche, con capacidad para 2 hasta 6 huéspedes.

Camping

Para quienes prefieren una experiencia más cercana a la naturaleza, el parque ofrece áreas designadas para acampar:

Renta de casa de campaña: El costo es de $250.00 MXN por tienda, además de un depósito de $200.00 MXN, que es reembolsable al entregar el equipo en buenas condiciones.

Las cascadas de Tolantongo son unas de las más famosas de Hidalgo y del país. Foto: Grutas de Tolantongo

Actividades adicionales

El parque ofrece actividades adicionales para enriquecer la experiencia de los visitantes:

Tirolesa: Por $300.00 MXN por persona, los visitantes pueden disfrutar de una emocionante experiencia que ofrece vistas panorámicas del paisaje natural.

Transporte interno: El parque ofrece servicios de transporte interno con costos que varían desde $15.00 hasta $100.00 MXN por persona, dependiendo de la ruta y la distancia.

Presupuesto estimado para una visita de un día para dos personas

A continuación, se presenta un presupuesto aproximado para una visita de un día para dos personas, considerando los costos básicos:

Entrada: $230.00 MXN x 2 = $460.00 MXN

Estacionamiento: $50.00 MXN

Alimentos: Aproximadamente $300.00 MXN (dependiendo de las preferencias)

Actividad adicional (Tirolesa): $300.00 MXN x 2 = $600.00 MXN

Total estimado: $1,410.00 MXN

Se trata de uno de los destinos más visitados en temporada de Semana Santa.

Otros aspectos a considerar

Alimentos: El parque cuenta con restaurantes y puestos de comida que ofrecen una variedad de platillos locales. Los precios pueden variar, por lo que se recomienda llevar efectivo suficiente para cubrir estos gastos.

Horarios: Aunque el boleto de entrada es válido de 7:00 am a 8:00 pm, algunas actividades y servicios pueden tener horarios específicos. Es recomendable consultar los horarios al ingresar al parque.

Regulaciones: Para garantizar la conservación del entorno natural y la seguridad de los visitantes, el parque tiene ciertas restricciones, como la prohibición de ingresar con leña, tanques de gas o bebidas alcohólicas. Se recomienda revisar las políticas del parque antes de la visita.