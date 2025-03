Mujer va a pedir empleo pero termina arrojando ácido a comerciante de Tijuana

Carmen Sánchez durante protesta por violencia de género. Foto: cortesia Fundación Carmen Sánchez MX

Fernanda Sánchez, una comerciante de Tijuana, famosa en redes sociales por su negocio de fresas con crema, denunció que fue víctima de un ataque con ácido por parte de una mujer que llegó a pedirle empleó y la agredió instantes después.

La denunciante narró en un video que subió a sus redes sociales que fue el pasado 3 de marzo cuando su agresora llegó hasta su camión conocido como “El Sabor Viral”; eran alrededor de las 21:40 horas y estaba apunto de cerrar su negocio:

“Se me acerca una persona desconocida del sexe femenino a pedirme información sobre una vacante de empleo en mi negocio; yo sin dudarlo le doy información porque esta persona ya había ido a preguntar por mí. Mientras yo le empiezo a dar información, esta persona destapa un bote que contenía en sus manos y me lo arroja en mi rostro, dejándome sin poder pedir ayuda y sin poder respirar”.

Fernando afirmó que después de recibir el ataque sintió como se le empezó a quemar la cara y provocarle lesiones en boca, nariz, oído y en su ojo derecho, el más afectado al perder gran parte de su visibilidad.

Agregó que por la reacción que tuvo su rostro, creen que lo que le arrojaron fue ácido, sin embargo, no está segura de qué tipo le arrojaron.

“Este video no lo hago para fomentar morbo, lo hago con el fin de que se alce mi voz, porque en lo que va del año he sufrido dos agresiones y he permitido muchas cosas por no salir a hablar del tema”.

Mujer ataca con ácido a joven de Tijuana |Crédito: Redes

Fernando Sánchez afirmó que está denunciando porque esta agresión daña a su familia, pues su hija estuvo presente en el momento del ataque, y a las personas que trabajan con ella.

“Quiero que las autoridades me ayuden a dar con la responsable que me hizo esto y que se me haga justicia, porque no soy una delincuente”.

Conviene recordar que la llamada Ley Malena o Ley Ácida ya avanzó en los congresos locales de 13 estados del país, lo que significa que este tipo de agresiones son consideradas y castigadas como tentativa de feminicidio.

En Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Baja California, Guerrero, Colima, Veracruz, Campeche, quintana Roo, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa; mientras que en Morelos, Baja California Sur, Durango y Zacatecas, se espera que sea en las próximas semanas cuando se inicien las discusiones para incluir la violencia ácida en sus respectivos códigos penales.