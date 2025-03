Marchar el 8M sí sirve: cómo levantar la voz puede evitar que se llegue al feminicidio

Marcha 8M zócalo Crédito: Cuartoscuro

El feminicidio es el crimen específico en el que se asesina a mujeres y niñas en razón de género, o sea, sólo por ser mujeres o niñas; es la cúspide de la violencia contra las mujeres que se alimenta de prejuicios hacia nosotras. Es el tope al que la violencia machista llega cuando ya todas las demás violencias se ejercieron, y marchar para denunciarlo, para concientizar, y para prevenirlo por supuesto que ha tenido un impacto en las cifras de denuncias de miles de mujeres que no quieren que ese tope les ocurra a ellas.

Así lo considera Susana Camacho, Coordinadora del Programa de Justicia para la Organización No Gubernamental México Evalúa, donde a diario no sólo documentan todas las indeseables cifras de mujeres desaparecidas y asesinadas por esta situación que asola a nuestro país, sino que también reciben miles de llamadas de personas denunciando la violencia a la que son sometidas.

“Todas estas manifestaciones, todas estas solicitudes de solucionar el problema, han derivado en que, por ejemplo, hay más canales de denuncia, ¿no? Y que se está denunciando más. Tú ves la cifra negra de otros delitos, por ejemplo la extorsión y no se comparan, pero en ningún punto con la violencia doméstica” aseguró Camacho en entrevista con Infobae México, resaltando que el hecho de que también existan grupos feministas que apoyan y acompañan a las víctimas de estos delitos y a sus familias se volvieron un punto de inflexión para no tener miedo a denunciar

Una mujer lleva alas de papel con el mensaje "Nos crecieron alas" durante la marcha contra la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México, el viernes 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Áurea del Rosario)

Que la sociedad misma exija resultados a las autoridades ayuda a que, por ejemplo, la impunidad en casos de feminicidio sea de cerca del 8.76%, en comparación con el 96.8% que se presenta en casos de homicidios, de acuerdo con cifras de la ONG a la que pertenece.

“Creo que, el caso de la violencia de género, en el marco de todos los delitos que se cometen en en México, es un buen ejemplo de que sí hay más canales de denuncia, hay más organizaciones apoyando a las víctimas, hay una exigencia específica a las autoridades para disminuir los delitos, si se termina tomando acción” puntualiza quien además es especialista en el tema.

De acuerdo con el Código Penal Federal, en México, el delito de feminicidio, que se tipificó en el año 2012, se sanciona con prisión de 40 a 60 años y multa de 500 a mil días. Además, el agresor pierde todos los derechos con relación a la víctima, incluyendo los sucesorios. Estas penas, señala Camacho, fueron un avance en materia legislativa sobre, pero no es suficiente para acabar con este crimen, que tan sólo en 2024 se cobró la vida de más de 800 mujeres y niñas.

Ella es partidaria de tomar acciones desde muchos enfoques, como que las autoridades actúen rápido y atiendan a las víctimas como se debe es un fuerte aliciente a que ellas denuncien antes de que la violencia escale, hasta llegar al feminicidio. En su experiencia ha atendido casos en los que el agresor tenía algún tipo de adicción, o acceso a armas, o ya había registro de agresiones como estrangulamientos, y las autoridades no habían sabido identificar los focos rojos.

Avances de la marcha 8M en la CDMX Marcha 8M Ciudad de México avances FOTO: CUARTOSCURO.COM FOTO:Mar L./ Infobae México

“Hablando en particular, por ejemplo, de las fiscalías o de las policías cuando toman las denuncias. Creo que una política muy en particular que podría servir para que las violencias más graves no lleguen a a estos puntos de feminicidio, es cómo identificar los datos de los casos donde la violencia se puede convertir ya en en otra cosa más grave“.

Protestar sí sirve porque, en 2016, el número de denuncias sobre violencia de género que la ONG documentó era de 3 mil 898, y para 2024 se llegaron a las más de 300 mil. Las mujeres que llegan a sufrir cualquier violencia ya tienen la confianza de alzar la voz, porque saben que habrá alguien que las respalde.

En el marco de un 8 de marzo histórico, por la llegada de una mujer al puesto político más importante de México, se busca que las autoridades resuelvan la problemática de los feminicidios en nuestro país, y de preferencia no ya que se han cometido, sino desde la raíz del problema, que es la vulnerabilidad y la violencia a la que las mujeres nos exponemos día con día. Por que al final de día, no llegamos todas, nos faltan miles.