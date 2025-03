Metro CDMX anuncia conciertos y proyecciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; líneas y fechas

Foto: X: @MetroCDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció diferentes actividades culturales durante marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Los eventos agendados incluyen dos ciclos de cine: Realizadoras Indígenas y Tiempo de Mujeres, que se realizarán en coordinación con Procine e incluyen las cintas:

La Raya, de la cineasta Yolanda de la Cruz, el 13 de marzo; Noche de fuego, dirigida por Tatiana Huezo, el martes 18, y un compilado de tres cortometrajes, el día 25.

Las proyecciones serán a partir de las 16:00 horas en la sala ubicada en la estación Zapata, de la Línea 12.

La música también estará presente, con el concierto She no more, que ofrecerá la vocalista Mariana Cassalgne el jueves 13 de marzo, a las 14:00 horas en la estación Hidalgo, de la Línea 2.

En ese mismo horario, pero el miércoles 26 de marzo, se presentará la banda Allegrissimo, en la estación Chabacano, de la Línea 9. El espectáculo combinará la técnica del clown, pantomima y artes circenses.

Además, se realizará el conservatorio “La Mujer en el Metro (Mujer, Metro y Movilidad)”, como parte del programa Noche de Museos.

La mesa de diálogo contará con la asistencia de trabajadoras y funcionarias que trabajan en áreas de atención al usuario, el programa salvemos vidas, seguridad industrial, protección civil, taquillas, material rodante y transportación.

La cita es el miércoles 26 de marzo, a las 17:30 horas, en el Museo del Metro, localizado en la estación Mixcoac, de la Línea 12.

Finalmente, el viernes 7 de marzo se inaugurará la muestra fotográfica “Mujeres en la Revolución”, en la estación Revolución, de la Línea 12.

Mientras que el lunes 10 se prevé la apertura de la muestra plástica “Otras Variaciones”, de Daniela Riquelme, que aborda la presencia del macrocosmos en la existencia personal. Esta será en la estación Polanco, de la Línea 7.

¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer comenzó a conmemorarse por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975 y dos años más tarde fue proclamado por su Asamblea.

Su origen se encuentra en las manifestaciones que mujeres, especialmente de Europa, realizaban a inicios del siglo XX, para reclamar el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre sexos.

A decir de la ONU, la conmemoración de este día, el 8 de marzo, está vinculado a los movimientos feministas que surgieron durante la Revolución Rusa de 1917.