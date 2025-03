Antes de su entrega a EEUU, “El Z-40″ buscó evitar su extradición; SCJN desechó su solicitud

Miguel Ángel Treviño Morales (Foto: Twitter@AnaRent)

Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40″ y presunto líder del cártel de Los Zetas, intentó evitar su extradición a Estados Unidos mediante un recurso legal presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Argumentó que la Constitución mexicana prohíbe la cadena perpetua y que su entrega a las autoridades estadounidenses violaría sus derechos humanos.

Treviño Morales solicitó la inaplicación de dos tesis jurisprudenciales que permiten la extradición sin exigir garantías de que no se le aplicará una condena de por vida. En su lugar, pidió que se aplicara una jurisprudencia que establece que, si el país requirente (en este caso EEUU) no se compromete a evitar la prisión vitalicia, los jueces federales pueden amparar al extraditado.

Sin embargo, el fallo de la SCJN fue dado a conocer este miércoles y en él se lee que resolvió que no tenía competencia para frenar el proceso y rechazó su solicitud.

El 27 de febrero, el Gobierno de México entregó a Treviño Morales a las autoridades de Estados Unidos, junto con otros 28 presuntos criminales. En ellos se encontraba su propio hermano, Óscar Omar Treviño Morales, “El Z-42″.

Los argumentos para evitar la extradición

MÉXICO D,F,.16JULIO2013.- Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas, durante su detención en el 2013. FOTO: SEMAR / CUARTOSCURO.COM

En su intento por frenar el proceso, Treviño Morales impugnó las tesis jurisprudenciales 1/2006 y 2/2016, las cuales establecen que la prisión vitalicia no constituye una pena inusitada o inconstitucional y que no es necesario que el Estado requirente garantice que no se impondrá esa sanción.

El narcotraficante alegó que dichas jurisprudencias no consideran las condiciones específicas del sistema penitenciario estadounidense y su incompatibilidad con la Constitución mexicana, especialmente con los Artículos 1, 18 y 22, que prohíben penas desproporcionadas o inhumanas.

En su demanda, pidió que se aplicara la jurisprudencia 26/2004, la cual establece que los jueces pueden amparar a las personas en proceso de extradición si la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no exige a Estados Unidos el compromiso de no aplicar la cadena perpetua.

No obstante, la SCJN determinó que no tenía atribuciones para pronunciarse sobre el caso y desechó la solicitud, lo que allanó el camino para que el gobierno mexicano procediera con su entrega.

La entrega a EEUU

FOTO DE ARCHIVO. FOTO DE ARCHIVO. Omar Treviño Morales, conocido como el líder Z-42 del cártel de drogas de los Zetas, es escoltado por soldados durante una conferencia de prensa tras su arresto en la Ciudad de México el 4 de marzo de 2015. REUTERS/Edgard Garrido

Tras años de solicitudes del gobierno estadounidense, la entrega de Treviño Morales y otros 28 detenidos se llevó a cabo el 27 de febrero de 2025, en un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

El fundador de Los Zetas fue trasladado a Washington D.C., donde enfrentará cargos por tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y lavado de dinero.

Según documentos judiciales, desde 2012 Treviño Morales lideró una organización que utilizó la violencia extrema para controlar el narcotráfico en el norte de México y a lo largo de la frontera estadounidense.

Treviño Morales y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, “El Z-42″, tenían programada su primera audiencia en la Corte Federal del Distrito de Columbia el 6 de marzo de 2025, donde serían informados de los cargos en su contra y se declararían culpables o no. Sin embargo, el proceso fue reprogramado para el 14 de marzo, según registros judiciales.

El caso será dirigido por el juez Trevor N. McFadden, designado en 2017 y considerado cercano al presidente Donald Trump, quien recientemente ha endurecido su postura contra el narcotráfico, al punto de declarar a algunos grupos como organizaciones terroristas extranjeras.

Imagen de las 29 personas entregadas a Estados Unidos. (SSPC)

Para su defensa, los hermanos Treviño Morales contrataron al abogado Clark Birdsall, uno de los abogados que también trabaja para el despacho de Frank Pérez, abogado principal de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder cofundador del Cártel de Sinaloa.

“El Z-40″ y “El Z-42″ son señalados como los responsables de encabezar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y otros delitos.

Los principales cargos en su contra incluyen participar en una empresa criminal continua; conspiración para el tráfico de drogas; delitos con armas de fuego y lavado de dinero.

Según las autoridades estadounidenses, desde 2012 los hermanos Treviño Morales tomaron el control de Los Zetas, rebautizando la organización como Cártel del Noreste (CDN). En el expediente judicial se señala que ambos utilizaron tácticas de extrema violencia para expandir su dominio territorial y asegurar las rutas del narcotráfico.