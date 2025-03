A La Chilindrina le urge volver a trabajar: “Ojalá que se me haga”

María Antonieta de las Nieves, conocida como ‘la Chilindrina’, retomará su carrera tras un retiro de más de dos años (Archivo)

Después de un prolongado periodo de ausencia en la televisión, María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente como La Chilindrina, ha revelado sus planes para retomar su carrera artística.

La actriz mexicana confirmó que su regreso a los escenarios está en marcha, con una gira internacional en puerta y un proyecto televisivo que podría concretarse próximamente.

La intérprete, quien se ganó el cariño del público por su icónico papel en El chavo del 8, compartió detalles sobre los motivos que la alejaron del medio y su entusiasmo por volver a trabajar.

María Antonieta de las Nieves explicó a la prensa tras su visita al canal Unicable que su retiro no fue una decisión personal, sino una consecuencia de la pandemia de COVID-19, que paralizó gran parte de la industria del entretenimiento.

La actriz confirmó una gira internacional en Perú con un espectáculo circense en vivo (EFE/Photoamc)

“Lo que cortó mi carrera fue la pandemia, fue cuando ya no pudimos hacer nada. Después dije: ‘voy a descansar un rato’. Descansé, pero ahorita me urge volver a trabajar”, confesó la actriz.

Este periodo de inactividad, que inicialmente fue una pausa temporal, se extendió más de lo planeado, pero ahora la artista está decidida a retomar su trayectoria.

Un regreso esperado: su participación en Televisa y el reencuentro con colegas

Tras dos décadas de ausencia en la televisión, María Antonieta de las Nieves volvió a Televisa para participar en el programa Qué buena hora.

Durante su aparición, la actriz expresó su alegría por reencontrarse con antiguos compañeros y formar parte nuevamente de un espacio televisivo.

Su último retiro no fue planeado, sino causado por la pandemia de COVID-19, que detuvo su trayectoria (AP)

“Ay, sensacional, todos son tan amables, la pasé muy bien, lástima que fue tan rápido el programa”, comentó con nostalgia, dejando claro que disfrutó la experiencia y que le gustaría involucrarse en más proyectos similares.

Este regreso a la pantalla chica marcó un momento significativo en su carrera, ya que representó una oportunidad para reconectar con el público y con la industria que la vio crecer.

Planes inmediatos: gira en Perú y un proyecto televisivo en desarrollo

María Antonieta de las Nieves anunció que su regreso a los escenarios comenzará con una gira internacional en Perú, donde presentará un espectáculo circense.

“Ya tanto me urge que me voy a ir a Perú a hacer una gira nuevamente con el circo y tengo que estar en muy buena forma”, afirmó la actriz, mostrando su entusiasmo por volver a interactuar con el público en vivo.

La actriz anunció estar desarrollando un nuevo proyecto televisivo que espera concretar pronto (Archivo)

Este proyecto no sólo marca su retorno a los escenarios, sino también su compromiso por mantenerse activa y en óptimas condiciones para enfrentar los retos de su carrera a sus 75 años.

Además, la actriz adelantó que está trabajando en un nuevo proyecto televisivo, aunque prefirió no revelar demasiados detalles por el momento. “Tengo un proyecto muy bueno, grandioso, y ojalá que se me haga. No puedo hablar de él hasta que no sea un hecho”, explicó.