Pati Chapoy celebra la regañíza que recibieron Maribel Guardia e Imelda Tuñón por publicar fotos del hijo de Julián Figueroa

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Los conductores de Ventaneando reaccionaron a la audiencia que Maribel Guardia e Imelda Tuñón tuvieron en tribunales de la Ciudad de México a principios de marzo como parte del proceso legal que enfrentan (denuncia por presunta violencia familiar en perjuicio del hijo de Julián Figueroa).

De acuerdo con la información que compartió Pati Chapoy en el programa, la jueza frente al caso regañó tanto a Maribel Guardia como a Imelda Tuñón por compartir fotografías y videos del menor en redes sociales y las exhortó a no atacarse por ningún medio.

“Sabes una cosa Pedro, que bueno que les puso un hasta aquí la jueza”, comentó la periodista de espectáculos.

Los conductores de Ventaneando revelaron medidas en contra de las actrices por publicar fotos del menor J.J. YT: Ventaneando

“Imagínate que llegan, se presentan con la jueza y la jueza les puso una regañíza”, continuó Pedro Sola.

Mónica Castañeda intervino para profundizar un poco más en el tema sin revelar qué pasaría si alguna de las involucradas rompe esta medida legal impuesta por la jueza.

“Lo que pasa es que a partir de ahora ninguna de las dos podrá estar exhibiendo ni en redes sociales ni en mensajes ni en medios ni en absolutamente nada de imágenes que tengan que ver con José Julián ni tampoco podrán estar atacándose; digamos que les dio un manazo”, declaró.

Maribel Guardia revela si tiene una orden de restricción para no poder ver a su nieto: “Importa la seguridad del niño” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Hasta el momento, Maribel Guardia e Imelda Tuñón no se han pronunciado al respecto.

Pati Chapoy lanza advertencia

En esa misma edición del programa, la periodista de espectáculos arremetió en contra de quienes sugieren que la batalla legal que Maribel Guardia comenzó en contra de su nuera, Imelda Tuñón, por su nieto escondería un interés económico.

Específicamente, los rumores que vinculan a su esposo, Marco Chacón, con la parte de la herencia de Joan Sebastian que le correspondía a Julián Figueroa y que tras su lamentable deceso deberá ser entregada su único hijo, el menor con iniciales J.J.

La periodista hizo énfasis en que el esposo de Maribel Guardia no aparece como representante de José Julián, sino como heredero. YT: Addis Tuñón

“Espero que les haya quedado muy claro y no hagan caso a las redes que hoy les ha dado por inventar cualquier documento, cualquier voz, cualquier persona, ya bájenle, ya bájenle”, expresó.

Pati Chapoy no mencionó a nadie en específico, sin embargo, se sabe que fue Addis Tuñón (periodista de espectáculos y tía de Imelda Tuñón) quien expuso los supuestos documentos sobre la repartición de las regalías de Joan Sebastian entre sus herederos.

“Marco Chacón aparece como beneficiario o heredero, no quiero ejercer juicio sobre esto, pero me llama mucho la atención que no aparece como tutor o albacea (del menor J.J.), hasta ahí dejo el comentario”, declaró Addis Tuñón en su canal de YouTube.