¿Cuánto cuesta el boleto más caro para ver a Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros de la CDMX?

Lady Gaga se presentará en México tras 13 años de ausencia. (Ocesa)

Lady Gaga, una de las figuras más representativas del pop contemporáneo, ha confirmado su regreso a México después de más de una década. La cantante ofrecerá un concierto el próximo 26 de abril de 2025 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México, como parte de su gira promocional del séptimo álbum de estudio.

Este evento marca el fin de una espera de trece años para sus seguidores mexicanos, quienes no han tenido la oportunidad de verla en vivo desde su presentación en 2012 con el Born This Way Ball Tour.

El espectáculo, titulado ¡Viva la Mayhem!, promete ser uno de los eventos más esperados del año en el país. La noticia ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos de Lady Gaga, conocidos como “little monsters”, quienes han expresado su emoción en redes sociales y foros dedicados a la cantante.

Detalles sobre la venta de boletos para Lady Gaga en México

Lady Gaga regresa a México con la gira ‘Mayhem’ (Jovani Pérez/ Infobae México)

La preventa estará disponible exclusivamente para los usuarios de Citibanamex el jueves 6 de abril de 2024, mientras que la venta general comenzará el viernes 7 de abril a las 14:00 horas. Este esquema de preventa es una práctica común en eventos de gran magnitud, y se espera que las entradas se agoten rápidamente debido a la alta demanda.

El Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, será el escenario que albergará el regreso de Lady Gaga a tierras mexicanas. Este recinto, con capacidad para más de 65.000 personas, ha sido sede de importantes conciertos internacionales y es considerado uno de los espacios más emblemáticos para eventos masivos en el país.

Esto cuesta la entrada más cara para Lady Gaga en CDMX

Este es el mapa oficial del show Mayhem de Lady Gaga en CDMX. |Fotos: AP - Captura de pantalla Ticketmaster

Gracias a la venta anticipada para usuarios premium de Banamex, conocemos ya los precios de las entradas. Por supuesto, hay de todos los costos, desde los impagables hasta los más accesibles.

El boleto más caro para ver a Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros de la CDMX cuesta alrededor de 11 mil $11 mil 392 pesos mexicanos y corresponde a la sección platino. No obstante la cifra sube si escoges las primeras filas de la sección, pues vienen con paquete integrado, llegando a los 23 mil 568 pesos.

Platino tiene muchísimas ventajas, entre ellas: un asiento asignado al llegar, no filas innecesarias y, por supuesto, una vista privilegiada. Verás cada lunar de Lady Gaga.

¿Y cuánto cuestan los demás boletos para Lady Gaga?

Lady Gaga (YouTube/Lady Gaga)

Aquí la lista entera de precios:

Platino: $6 mil 229 pesos a $11 mil 392 pesos mexicanos.

Gold: $5 mil 841 pesos a $9 mil 930 pesos mexicanos.

Rosa: $5 mil 231 pesos a $8 mil 631 pesos mexicanos.

Morado: $4 mil 377 pesos a $7 mil 3 pesos mexicanos.

Azul: $3 mil 889 pesos a $6 mil 28 pesos mexicanos.

Zona GNP: $3 mil 645 pesos a $5 mil 103 pesos mexicanos.

Verde B: $3 mil 35 pesos mexicanos.

Naranja B: $2 mil 181 pesos mexicanos.

Verde C: $1 mil 693 pesos mexicanos.

Naranja C: $1 mil 205 pesos mexicanos.

General B: $1 mil 571 pesos mexicanos.