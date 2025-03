Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Lady Gaga regresa a México con la gira ‘Mayhem’ (Jovani Pérez/ Infobae México)

Lady Gaga, una de las artistas más influyentes de la música pop, anuncia su esperado regreso a México después de trece años de ausencia, ahora con el espectáculo ¡Viva la Mayhem! con el que promociona su séptimo álbum de estudios. La cantante, que no se presentaba en el país desde 2012 con su aclamado Born This Way Ball Tour, ofrecerá un concierto el próximo 26 de abril de 2025 en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol.

Como era de esperarse, la preventa es exclusiva para usuarios de Citibanamex, y está programada para el jueves 6 de abril. Por otro lado, la venta general iniciará a las 2 de la tarde del viernes 7 de abril. Ante la emoción de los little monsters mexicanos, se espera que las entradas se agoten en tiempo récord.

El regreso de Gaga marcará una oportunidad especial para sus seguidores, quienes han esperado más de una década para verla en vivo en tierras mexicanas.

Esto cuesta la entrada más económica para ver a Lady Gaga en México

Este es el mapa oficial del show Mayhem de Lady Gaga en CDMX. |Fotos: AP - Captura de pantalla Ticketmaster

Como ya comenzaron las preventas para usuarios “premium” de Banamex, los precios de los boletos ya circulan por internet, y como se esperaba, los costos son bastante variados.

Los hay desde los más caros hasta los más económicos. El boleto más barato para Lady Gaga en la Ciudad de México tiene un costo de $1 mil 205 pesos mexicanos y corresponden a la sección Naranja C.

Esta zona del Estadio GNP Seguros se encuentra en la parte superior de las gradas más alejadas del escenario. Además de su económico costo, su principal ventaja es que cuentan con asiento asignado, por otro lado, su desventaja es que definitivamente no verás a Gaga cerca; no obstante, el Estadio GNP Seguros cuenta con pantallas gigantes para que no te pierdas de ningún detalle del show.

Otros precios para el concierto de Lady Gaga en México

Lady Gaga regresa a México tras más de diez años con su gira mundial "Mayhem" el próximo 26 de abril en el Estadio GNP Seguros (Archivo)

Platino: $6 mil 229 pesos a $11 mil 392 pesos mexicanos.

Gold: $5 mil 841 pesos a $9 mil 930 pesos mexicanos.

Rosa: $5 mil 231 pesos a $8 mil 631 pesos mexicanos.

Morado: $4 mil 377 pesos a $7 mil 3 pesos mexicanos.

Azul: $3 mil 889 pesos a $6 mil 28 pesos mexicanos.

Zona GNP: $3 mil 645 pesos a $5 mil 103 pesos mexicanos.

Verde B: $3 mil 35 pesos mexicanos.

Naranja B: $2 mil 181 pesos mexicanos.

Verde C: $1 mil 693 pesos mexicanos.

General B: $1 mil 571 pesos mexicanos.

¿Qué canciones cantará Lady Gaga en ‘Viva la Mayhem’?

Lady Gaga en el video musical de "Abracadabra", sencillo de su álbum "Mayhem" (Captura: YouTube)

Aunque aún no se ha revelado el repertorio del show (que se presume, será el mismo que llevará a Coachella y al espectáculo gratuito en Brasil), se espera un espectáculo donde la cantante combine éxitos como Bad Romance, Shallow, Poker Face y Born This Way, junto con nuevas sorpresas de su carrera más reciente.

Es decir, que es muy probable que los fans escuchen en vivo gran parte del nuevo álbum Mayhem, que estará compuesto por temas como:

Disease, Abracadabra, Garden of Eden, Perfect Celebrity, Vanish Into You, Killah, Zombieboy, LoveDrug, How Bad Do U Want Me, Don’t Call Tonight, Shadow Of A Man, The Beast, Blade of Grass y, por supuesto, su exitosa colaboración con Bruno Mars: Die With A Smile.