Caso Fátima: Fiscalía de la CDMX no descarta que exista un delito que perseguir

Las autoridades aseguran que atienden del caso de bullying de Fátima Zavala. (X/@NoticiasDoramas)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) señaló este miércoles que, derivado de las investigaciones hechas entorno al caso de Fátima, una niña que sufría acoso en su escuela por ser seguidora del K-Pop, llegó a la conclusión de que no descarta que exista un delito que perseguir.

A través de una tarjeta informativa, las autoridades señalaron que continúan investigando lo ocurrido con la menor, y que aún existe la posibilidad de que exista un delito o conducta que perseguir, ya sea directa o indirectamente relacionada con la caída que la niña sufrió, o por sucesos previos que podrían haberla propiciado.

“Desde que la FGJCDMX tuvo conocimiento de este lamentable suceso, el personal a cargo del caso no ha cesado en las investigaciones y continúa recabando y analizando exhaustivamente todos los elementos para conseguir su esclarecimiento de los hechos." indicó la autoridad capitalina.

Al tiempo, las autoridades lamentaron lo ocurrido con la alumna de la Escuela Secundaría Diurna núm. 236, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, que resultó lesionada por caída de una altura aproximada de un piso el pasado 4 de febrero, “tanto por las razones que hayan derivado en su caída como por las implicaciones que esto ha ocasionado a su salud, así como por la angustia que ello ha provocado a sus padres”.

Las comunidades del K-pop se han unido para pedir justicia para Fátima. (X/@mymdemani)

“Los familiares y la población pueden tener la certeza de que, en el marco del estricto respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia que establece el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las investigaciones seguirán en curso para esclarecer lo sucedido y brindar certeza jurídica a sus padres y a la sociedad. En este proceso, se analizarán todas las circunstancias que pudieron haber influido en el incidente, incluyendo la posibilidad de que existieran antecedentes de acoso escolar” finalizó el escrito difundido por la dependencia capitalina.

El pasado 4 de febrero trascendió que Fátima Zavala, una niña de 13 años de edad, presuntamente cayó desde tercer piso del edificio de su escuela secundaria, lo que le causó severas afecciones en la cadera y la pelvis, por lo que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica.

Esta caída, de acuerdo con lo señalado por el padre de la menor, fue provocada por algún compañero de clase, ya que la menor sufría severo acoso escolar, principalmente por su gusto a la música Pop Coreana, conocida como K-Pop, lo que generaba burlas y abusos en su contra por parte de compañeros de clase.

Tres días más tarden del incidente, el 7 de febrero de 2025, el padre de la estudiante acudió a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes y presentó una denuncia, por lo que se abrió una carpeta de investigación.

El caso de Fátima ha demostrado, una vez más, la problemática del acoso escolar en México. (Jovani Pérez | Infobae México)

El acoso que padecía Fátima no se limitaba al ámbito escolar. Una imagen revelada por el medio ADN 40 que se ha viralizado en redes deja ver los insultos y burlas que los compañeros decían y hacían en contra de Fátima.

“Desde hace tiempo nos decía que sufría bullying porque sus compañeros la molestaban y hasta la golpeaban”, declaró Zavala en entrevista con medios de comunicación.

La familia de Fátima ha denunciado que la escuela estaba al tanto del acoso y no actuó con la seriedad necesaria. Según consta en documentos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 13 de diciembre de 2024 la menor realizó una denuncia formal ante el subdirector del plantel.

En respuesta, se organizó una reunión entre maestros y alumnos, con el objetivo de frenar el acoso. Sin embargo, tras el periodo vacacional de diciembre, la estudiante evitó regresar a clases hasta la última semana de enero, debido a que el acoso continuaba.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que las autoridades implementaron tres talleres sobre prevención del acoso escolar, pero los padres de los alumnos señalados como agresores no asistieron.

“No hay información de que la hayan empujado. Seguimos investigando, pero hasta el momento no se ha encontrado evidencia de una agresión física en el momento del incidente”, afirmó hace tiempo Delgado, secundando la primera afirmación de la FGJ-CDMX, que señalaba que no había indicios de que el accidente fuera provocado.