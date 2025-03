No se lo llevó: Emilia Pérez pierde el Óscar a ‘Mejor Película Internacional’ 2025

Emilia Pérez no se llevó el Óscar a Mejor Película Extranjera. Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

La cinta Emilia Pérez no ganó el premio Oscar a Mejor Película Internacional este domingo 2 de marzo; su director, Jacques Audiard, perdió ante I’m Still Here, originaria de Brasil. En español, esta película se conoce como Aún sigo aquí.

En medio de la polémica de los últimos meses en México por la temática de la película, como por la controversia con las declaraciones de la protagonista del filme, Karla Sofía Gascón, luego de que salieran a la luz sus antiguas publicaciones en redes sociales, la producción francesa resultó como la perdedora de esta noche en dicha categoría.

Emilia Pérez contaba con grandes contendientes que han resultado victoriosos en otras ceremonias de premios y festivales. La cinta de Audiard no se alzó con la estatuilla dorada frente a otras como ‘Flow’, que representaba a Letonia, y ‘Aun estoy aquí’ de Brasil.

Salma Hayek fue la encargada de dar a conocer a los nominados de este 2025 en Mejor Película Internacional y, luego de revelar el filme ganador, Walter Salles pasó al escenario a recoger la estatuilla.

El director agradeció a la Academia de Hollywood por el reconocimiento en la categoría y también a los actores de la cinta.

En la ceremonia de los Globos de Oro realizada a principios de enero de este año, Emilia Pérez se llevó el galardón para ‘Mejor Cinta Extranjera’; lo mismo ocurrió en los BAFTA, premios británicos, donde también ganó en dicha categoría.

Estos son los galardones que finalmente logró obtener Emilia Pérez hasta el momento:

Mejor Actriz de Reparto - Logró ganarlo Zoe Saldaña

Mejor Canción Original por El Mal

Otras nominaciones que tuvo:

Mejor Película

Mejor Actriz

Mejor Director

Mejor Banda Sonora - Lo perdió contra El Brutalista

Mejor Película Internacional - Lo perdió contra Aún estoy aquí, de Walter Salles

Mejor Guion Adaptado - Perdió contra cónclave

Mejor Maquillaje y Peinado - Perdió contra La Sustancia

Mejor Fotografía - Lo perdió contra El Brutalista

Mejor Montaje - Lo perdió ante Sean Baker contra Anora

Mejor Sonido - Perdió ante Dune Parte II

Mejor Edición - Lo perdió contra Anora

