Adrián Marcelo busca a Fofo Márquez para ‘perdonarlo’ tras golpiza en el pasado: “Soy igual de puro” (Fotos: RS)

El creador de contenido Adrián Marcelo expresó su interés en realizar una entrevista con Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez, quien recientemente fue condenado a 17 años de prisión por intento de feminicidio.

Durante una conversación en el programa Adelgazando, conducido por Paulo Chavira, el villano de La Casa de los Famosos México 2 abordó el tema de su relación con el influencer encarcelado, recordando un altercado físico que ambos protagonizaron en el pasado y reflexionando sobre la situación actual del ahora preso.

Adrián Marcelo manifestó su intención de entablar un diálogo con Márquez, a pesar de los conflictos previos entre ambos. “Si está viendo esto alguien que está relacionado a Rodolfo, a mí me gustaría que me diera una entrevista”, declaró el también ex participante del reality show más exitoso de Televisa. En sus declaraciones, el regiomontano subrayó que su interés no radica en revivir el conflicto, sino en ofrecerle a al influencer una oportunidad para reflexionar y compartir su perspectiva desde la prisión.

El villano de ‘La Casa de los Famosos México 2′ aseguró que busca ‘darle voz’ al influencer preso por el delito de feminicidio en grado de tentativa (X/@siete_letras)

Adrián Marcelo perdona a Fofo Márquez tras golpiza en el pasado

Adrián Marcelo recordó un incidente en el que Fofo Márquez lo agredió físicamente, un evento que, según relató, pudo haber tenido consecuencias graves. “Después le calentaron la cabeza y sufrí una agresión que, si me llega a conectar, me quita el ojo. Me alcanza a rozar, yo estaba muy enojado”, explicó. Según el creador de contenido, el altercado ocurrió en las instalaciones de Canal 6, donde se grababa un programa con un estilo que Márquez, en su opinión, debió haber analizado antes de participar.

A pesar de este episodio, Adrián Marcelo aseguró que no guarda rencor hacia Márquez y que está dispuesto a perdonarlo. Comparó su postura con la del Papa Juan Pablo II, quien perdonó al hombre que intentó asesinarlo.

“Quisiera darle voz a Rodolfo. Aunque él no me la iba a ofrecer, así como el Papa perdonó a quien lo balaceó, yo, que soy igual de puro, le digo a Rodolfo: ‘Te perdono’”, comentó en tono irónico, reiterando su disposición a reconciliarse con el influencer.

El influencer no aguantó las burlas del regiomontano y se le fue a los golpes. Crédito: Twitter @CarlettoJ21 credito:ig@mr.fofomqz credito:ig@adrianmarcelo10

Adrián Marcelo opina sobre sentencia de Fofo Márquez

En relación con la condena de Fofo Márquez, Adrián Marcelo expresó su deseo de que el joven esté utilizando este tiempo para realizar un “examen de conciencia”. Aunque dejó claro que no aprueba las acciones que llevaron a Márquez a prisión, también señaló que no siente satisfacción por la difícil situación que enfrenta.

“No me voy a poner feliz que alguien viva eso, pero lo que hizo estuvo terrible, tiene que haber un pago, una reparación del daño”, afirmó.

Adrián Marcelo enfatizó que su interés en entrevistar a Márquez no busca justificar sus actos, sino entender las circunstancias que lo llevaron a cometerlos. “No estoy orgulloso de lo que hiciste, faltó autocontrol, pero entiendo lo que puede haber ahí. Me gustaría platicar contigo”, expresó directamente al influencer, dejando abierta la posibilidad de un diálogo en el futuro.

Fofo Márquez fue trasladado a otro penal CRÉDITO: (Captura de pantalla YouTube/Fofo Márquez)

Adrián Marcelo manda un mensaje para la familia de Fofo Márquez

Durante la conversación, Adrián Marcelo también se dirigió a la familia de ‘Fofo’ Márquez, particularmente a su madre y a su hermano Rodrigo. En sus palabras, dejó claro que no siente satisfacción por la situación que atraviesa Rodolfo y que su intención no es generar más conflicto. “Primero expresar que no siento ningún tipo de satisfacción al ver lo que está pasando Rodolfo”, dijo, mostrando empatía hacia los familiares del influencer.

El creador de contenido aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el impacto que los conflictos personales pueden tener en la vida de las personas y reiteró su deseo de reconciliación. “Yo nunca quise humillarlo, y si así lo tomó él no es justo”, comentó, refiriéndose al contexto en el que se desarrolló su altercado con Márquez.