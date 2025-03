Tiktoker rusa agradece a la presidenta de México por atender su petición de nacionalidad: “Gracias Claudia, quiero ser mexicana”

La petición de Lubasha no pasó desapercibida, y el pasado 27 de febrero, la presidenta Sheinbaum mencionó el caso en su conferencia matutina. (TikTok / @luba.lubashaa)

El pasado 11 de febrero, Infobae México te dio a conocer el caso de la tiktoker rusa Luba Lubasha, quien se volvió viral tras solicitar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su nacionalización como regalo de cumpleaños. En un emotivo video, la influencer demostró su amor por el país al interpretar un fragmento del Himno Nacional Mexicano, gesto que generó una ola de comentarios y apoyo por parte de sus seguidores.

La petición de Lubasha no pasó desapercibida, y el pasado 27 de febrero, la presidenta Sheinbaum mencionó el caso en su conferencia matutina, asegurando que ya había remitido la solicitud al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

“Yo he visto también en las redes, hay una muy simpática de una ciudadana rusa que me pide a mí que le dé la nacionalidad mexicana y que habla maravillas de México, y ya se lo mandé a Garduño”, expresó la mandataria.

Tras conocer la reacción de Sheinbaum, Lubasha no tardó en compartir su entusiasmo con sus seguidores. En un nuevo video publicado en TikTok, la influencer agradeció el gesto de la presidenta. “Claudia Sheinbaum habló de mí. Gracias a todos ustedes, mi mensaje llegó hasta ella”, escribió, acompañando sus palabras con una expresión de sorpresa y alegría.

El caso de Lubasha ha desatado una avalancha de comentarios en redes sociales, muchos de ellos cargados de humor y afecto. Usuarios de TikTok han reaccionado con frases como “Quiero que lo cantes todo, si no, no hay papeles”, “Los cambiamos por Ángela Aguilar”, “Lubasha, hermana, ya eres mexicana” y “Un mexicano no necesita papeles, tú tranquila, ya eres mexicana”. La influencia de la creadora de contenido ha generado un fenómeno de identificación cultural que traspasa fronteras.

¿Quién es Lubasha?

Luba Lubasha es una creadora de contenido originaria de Rusia que ha conquistado TikTok gracias a su carisma y su amor por la cultura mexicana. Su estilo fresco y auténtico la ha convertido en una figura destacada dentro de la plataforma, donde comparte anécdotas y experiencias relacionadas con su vida en México.

Uno de los momentos que más ha divertido a sus seguidores fue cuando reveló que una de las primeras frases que aprendió en español fue “No mam*s, güey”, lo que causó risas y la hizo aún más cercana al público mexicano. Además de su presencia en TikTok, Lubasha ha dado un paso importante en su carrera artística al firmar un contrato con Warner Music, lo que confirma el impacto que ha logrado en la industria musical.

En varias ocasiones, la influencer ha reiterado que su vínculo con México no es solo superficial, sino un verdadero lazo de aprecio por sus tradiciones y cultura. Uno de los ejemplos de esto es su lucha por pronunciar correctamente “Guanajuato”, palabra que, según sus seguidores, representa la belleza y riqueza cultural del estado mexicano.

El futuro de Lubasha en México parece prometedor. Su historia no solo refleja la calidez y acogida de los mexicanos, sino también la forma en que la cultura puede conectar a personas de distintas partes del mundo. Ahora, solo queda esperar la resolución de su solicitud de nacionalidad y ver cómo sigue escribiendo su historia en el país que tanto ama.