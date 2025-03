Acto de “buena voluntad” o presión de EEUU, ¿Qué hay detrás de la entrega de 29 narcos?

Crédito: X, adn40

Cinco días antes de la entrada en vigor de aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos que entren a Estados Unidos, el gabinete de seguridad del Gobierno de México decidió entregar a 29 narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos: ¿Coincidencia, buena voluntad, debilidad o una ofrenda de México?

El propio gabinete de seguridad aún no se pone de acuerdo respecto a la razón de la entrega.

Alejandro Gertz Manero dijo, en conferencia de prensa que: “Hubo una solicitud fundada del Gobierno de Estados Unidos, ese fue el motivo real por el cual se detonó todo el procedimiento (...) No habían pasado horas entre que llegó (la solicitud), se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, se hizo el análisis, se vieron las bases jurídicas y se procedió: fue un asunto inmediato ”.

existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”. Omar García Harfuch , titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), afirmó que “el gabinete de seguridad cuenta con información queo siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”.

Es necesario mencionar que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó las declaraciones de Harfuch y lo conminó a presentar las pruebas y sus respectivas denuncias. ¿Hubo solicitud, alerta de posibles liberaciones o ambas?

“México no se ha negado en las últimas décadas a mandar narcotraficantes a Estados Unidos, prefiere que los tengan allá a que estén en las cárceles locales porque son una bomba de tiempo”, indicó el periodista experto en temas de narcotráfico, José Reveles.

Combo de fotografías cedida por el Gobierno de México, de presuntos narcotraficantes extraditados a Estado Unidos este jueves, en Ciudad de México (México). EFE/ Gobierno de México /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Nada que ver con los aranceles y El Mayo Zambada

Aunque dicen que en la política no hay coincidencias, el periodista José Reveles aseguró que no ve una relación entre los temas arancelario, Mayo Zambada y la entrega de 29 narcotraficantes.

“Es una señal de buena voluntad que el Gobierno de México tuvo momentos antes de hablar con el Secretario de Estado estadounidense, como diciendo, ahí están todos los que me has pedido; México le está dando una buena señal a Estados Unidos diciéndole: ‘sin que me estés presionando te mando a los que me pediste en extradición’ y a cambio está exigiendo un trato, cuando menos, igualitario”, afirmó el periodista.

“El haber mandado a toda esta gente no tiene por qué tener ningún ángulo, ninguna arista negativa, porque toda esta gente ya estaba en la cárcel desde antes...

Tampoco le veo relación con el caso del Mayo Zambada y su carta para que le dieran ‘asistencia consular’, porque tiene razón al decir que no fue extraditado sino llevado contra su voluntad, es un secuestrado internacional y eso es totalmente ilegal porque siente un precedente de que Estados Unidos podría secuestrar a quien sea y luego juzgarlo allá y hasta condenarlo a muerte“.

Las declaraciones de José Reveles tienen como contexto la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que “la discusión aquí no es si alguien está defendiendo una persona o no, porque no es el caso, lo que estamos planteando es que todo tiene que ser en el marco de la ley" y que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que decida si procede o no la asistencia para repatriar al Mayo Zambada.

Respecto a la entrega de los 29 narcos, García Harfuch afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum “no tuvo nada que ver” y que se trató de una decisión del gabinete de seguridad; el doctor Edgardo Buscaglia asegura que se trató de una “ofrenda que salió de la debilidad de México para enfrentar a Donald Trump”; y José Reveles sostiene que es una señal para exigir un trato de socios y respeto a la soberanía nacional.