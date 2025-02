“Cuídese de la envidia, mijo”: Sergio VG mostró su camioneta vandalizada en redes sociales antes de su asesinato

Sergio VG, youtuber asesinado el 25 de febrero. (Facebook: Servio VG)

Horas antes de ser asesinado en un ataque armado en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, el influencer Sergio Villegas, mejor conocido como Sergio VG, quien se dedicaba a compartir contenido de exploraciones nocturnas y fenómenos paranormales, publicó en sus redes sociales mensajes que ahora han cobrado relevancia entre sus seguidores.

El creador de contenido, quien contaba con más de 134 mil suscriptores en su canal de YouTube “Extremo Paranormal”, solía compartir su día a día en Facebook. Sin embargo, sus últimas publicaciones han generado una ola de especulaciones y teorías entre sus seguidores, quienes buscan encontrar algún indicio que pudiera estar relacionado con su asesinato.

¿Cómo fue asesinado?

La noche del 25 de febrero, horas después de sus últimas publicaciones en redes, Sergio VG circulaba en su Hummer blanca por el libramiento Juventino Rosas-Salamanca, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, cuando fue interceptado por sujetos armados.

Su camioneta quedó abandonada a mitad de la carretera. (Captura de pantalla)

De acuerdo con testigos, una camioneta con hombres armados se emparejó a su vehículo y abrió fuego en repetidas ocasiones. Se escucharon al menos ocho disparos, según los primeros reportes. Sergio VG murió en el lugar, mientras que su acompañante, cuya identidad no ha sido revelada, logró salir del vehículo e intentó escapar, pero cayó herido frente al kínder José Fernández de Lizardi.

Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal acudieron a la zona para acordonar el área y preservar los indicios. La camioneta del influencer quedó atravesada en la vialidad, cerca del Hemiciclo a Juventino Rosas. Peritos de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato hallaron varios casquillos percutidos de armas de grueso calibre, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

Paramédicos que llegaron al sitio confirmaron la muerte de Sergio VG debido a las heridas de bala. Su acompañante fue trasladado de emergencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos ni han revelado detalles sobre el posible móvil del crimen.

Los mensajes previos a su muerte

El 24 de febrero, un día antes del ataque, Sergio VG escribió en Facebook un mensaje que en su momento fue tomado con humor por sus seguidores: “Me da mucha risa cuando mi perro suspira jajajaja, ¿de qué estás preocupado tú we?”. Sin embargo, tras su fallecimiento, algunos internautas comenzaron a preguntarse si la publicación tenía un significado oculto o si reflejaba algún tipo de preocupación del influencer.

Últimas publicaciones de Sergio VG. (Facebook: Sergio VG)

Las publicaciones que más llamaron la atención fueron del 25 de febrero. La primera, cuando Sergio VG compartió una imagen de su Hummer blanca, la misma en la que fue asesinado, con aparentes signos de vandalismo. Acompañó la foto con la frase: “Cuídese de la envidia, mijo”.

Últimas publicaciones de Sergio VG. (Facebook: Sergio VG)

Esta publicación ha sido ampliamente comentada después del ataque, ya que algunos usuarios sugieren que el influencer podría haber sido víctima de amenazas previas o que el mensaje era una advertencia de que algo estaba por suceder.

Poco después, Sergio VG publicó un video en el que aparece cantando “M&M” de Netón Vega, acompañado del mensaje: “Gracias a Dios me enseñaron que lo material no importa y estoy bien para trabajar y comprarme otras dos”.

Esta fue una de las últimas publicaciones que hizo Sergio VG en sus redes sociales antes de ser asesinado. (Facebook: Sergio VG)

En el clip, se le veía despreocupado a pesar de haber mostrado previamente los daños en su vehículo. Además, el influencer compartió otro video en el que interpretaba la canción “Como capo” de Clave Especial y Fuerza Regida, un tema con referencias al narcotráfico y la vida de lujos.

Reacciones en redes y el legado de Sergio VG

Tras la confirmación de su asesinato, los seguidores de Sergio VG comenzaron a llenar sus últimas publicaciones en Facebook con mensajes de incredulidad, despedida y teorías sobre lo ocurrido.

Algunos expresaron su negación ante la noticia, asegurando que el influencer no tenía enemigos ni razones para ser atacado. “Yo no lo creo, espero que sea mentira, no puede ser, nadie le hacía daño, era un joven bueno y buena persona”, escribió un usuario.

Otros reflexionaron sobre el significado de la envidia, un tema que Sergio mencionó en su último post. “La envidia fue lo único que Dios no pudo destruir y eso abunda con la misma familia, comprobado”, comentó alguien, sugiriendo que los celos pueden ser peligrosos incluso dentro del círculo cercano.

También hubo quienes relacionaron el vandalismo de su camioneta con su asesinato, planteando la posibilidad de que los responsables del daño fueran los mismos que atentaron contra su vida. “Esas personas que le hicieron eso al carro tiene que ser los que lo eliminaron a Sergio”, escribió un seguidor.

Los últimos videos que Sergio VG subió a su canal. (Captura de pantalla)

Entre las reacciones, hubo quienes recordaron su contenido paranormal y mostraron preocupación por los lugares que solía visitar. Una seguidora, aparentemente sin conocer aún la noticia de su asesinato, le escribió con un tono de advertencia: “Hola Sergio querido, cómo estás vos hijo, espero que bien y x suerte que a vos no te hicieron nada. No andes solo Sergio, busca que alguien te acompañe, igual en esos cementerios no entres solo, te pueden salir de atrás hijo y te hacen algo. Dios te cuide siempre donde andes y San Miguel Arcángel te protejan, amén” (sic).

La noticia del asesinato de Sergio VG se viralizó rápidamente en redes sociales, donde sus seguidores expresaron su consternación y tristeza. Muchos de ellos han dejado mensajes en sus últimas publicaciones, cuestionando si había señales de que algo le preocupaba o si había recibido amenazas antes del ataque.

El influencer era originario de Santa Cruz de Juventino Rosas y se hizo popular en YouTube por sus videos de exploraciones nocturnas en lugares abandonados y sitios supuestamente paranormales. En su canal “Extremo Paranormal” ya había publicado 990 videos.

Su último video en YouTube fue una exploración nocturna en un panteón de Veracruz, en la que aseguraba haber sido testigo de fenómenos paranormales. Sin embargo, algunos usuarios dejaron comentarios escépticos sobre la veracidad del material, mientras que otros han aprovechado la sección de comentarios para despedirse del creador de contenido.