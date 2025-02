Hija de Angélica Rivera reacciona al supuesto romance de su mamá; confiesa que le gustaría verla enamorada

Sofía Castro reaccionó a la controversia que rodeó a su mamá por su supuesto romance. (sofia_96castro / Instagram)

Angélica Rivera y Diego Klein fueron relacionados sentimentalmente después de que la revista “Caras” informó que los actores se habían mostrado muy cercanos durante las grabaciones de “Con esa misma mirada”, serie que marca el regreso de “La Gaviota” a los melodramas.

Horas después de que el supuesto romance se volvió viral en redes sociales, la actriz se pronunció al respecto y negó tener una relación sentimental con su compañero, asimismo, lamentó que su trabajo sea tergiversado.

“Con Diego tengo una relación profesional basada en el respeto y la admiración mutua, por lo que lamento que se tergiverse lo que debería ser una celebración de la creatividad, de la producción televisiva de alta calidad y, sobre todo, del poder femenino”, escribió Rivera en el comunicado difundido en redes sociales.

(Instagram/@angelicariverahoficial)

De igual forma, Diego Klein se pronunció al respecto días después, y al igual que la ex primera dama de México, negó completamente una relación que fuera más allá de lo laboral, pero resaltó la complicidad que surgió como compañeros de trabajo.

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, quiere ver a su mamá enamorada

En medio de los rumores sobre la vida sentimental de la actriz, su hija Sofía Castro, quien está de regreso de su luna de miel con Pablo Bernot, se pronunció al respecto, y aunque aseguró que como figuras públicas están expuestas a los rumores, lamentó que se haya usada la bandera del empoderamiento femenino para atacar a su progenitora.

“Rumores hay muchos, estamos acostumbrados en este medio, pero el ya decir que ella acepta esa relación y luego lo sale a desmentir, se meten con un tema del empoderamiento de la mujer. Creo que eso es lo grave, el usar el empoderamiento de la mujer para calumniar y atacarla”, compartió para “Despierta América” en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Por otro lado, la actriz de melodramas como “Tierra de esperanza” y “Vino el amor” confesó que no tendría problemas si su mamá abre su corazón nuevamente: “Claro que me gustaría verla enamorada. Me gustaría verla contenta”, expresó.

Sofía Castro apoya que su maá se dé una nueva oprtunidad en el amor. (Instagram/@sofia_96castro)

De igual forma, agregó que no tendría inconveniente con la edad de la persona con la que decida salir, pues si negó el romance con Diego Klein no fue porque busque ocultar algo, lo hizo porque no es verdad.

“No podemos cuestionar las decisiones de las mujeres con quien decidamos estar en el momento que queramos estar. Mi mamá lo desmintió porque realmente no es cierto, no porque mi mamá esté ocultando algo”, expresó.

Finalmente, dijo no estar segura de que Angélica Rivera busque hacer pública su vida sentimental cuando tenga pareja, pues existe la posibilidad de que decida manejarlo de forma privada.