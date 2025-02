Gustavo Adolfo Infante defiende a Karla Sofía Gascón de la transfobia de Luis Felipe Tovar: “Está confundiendo”

Gustavo Adolfo habló de Karla Sofía (gainfante / Instagram)

Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez y nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar, sigue dando de qué hablar en México. En un encuentro reciente con los medios de comunicación, Luis Felipe Tovar opinó que le hubiera gustado ver a la actriz nominada en la categoría Mejor Actor.

Por supuesto, esa opinión fue calificada como transfóbica. Esto dijo:

“Esa nominación debió haber caído la oportunidad para una actriz, me hubiera gustado que ella compitiera en la categoría Mejor Actor como lo hizo en su momento Dustin Hoffman como lo hizo en Tootsie, hubiera sido un poco más interesante que ponerla a competir con mujeres biológicas, aunque las cosas se han modificado”.

Gustavo Adolfo Infante no está de acuerdo con Luis Felipe Tovar sobre la actriz de ‘Emilia Pérez’

El actor reaccionó al escándalo mediático que enfrenta la actriz por antigüos tuits. |Fotos: Cuartoscuro

Ante esta situación, Gustavo Adolfo Infante presentó las declaraciones de Luis Felipe en su programa ‘De Primera Mano’ y aseguró que el actor estaba confundido:

“Yo creo que mi querido amigo Luis Felipe Tovar está confundiendo un poco porque Karla Sofía no es que esté haciendo un papel de una mujer, tomó la decisión no de travestirse, sino de transicionar a una mujer“.

No obstante, aunque no estuvo de acuerdo con las declaraciones de Luis Felipe Tovar, opinó que estaba seguro de que aquello no venía desde el terreno de la falta de respeto: “No creo que sea una falta de respeto de él”.

¿Por qué una actriz trans debe ser nominada a la categoría de ‘Mejor Actriz’ en premiaciones como el Oscar y no en ‘Mejor Actor’?

ARCHIVO - La actriz Karla Sofía Gascón interactúa con sus fanáticos en un evento de alfombra roja para promocionar la película "Emilia Pérez", en la Ciudad de México, el 15 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

Una actriz trans debería ser nominada a la categoría de Mejor Actriz en premiaciones como el Óscar porque su identidad de género es femenina, y las categorías de actuación se basan en el género, no en el sexo asignado al nacer. Las personas trans tienen derecho a ser reconocidas por quienes son, y esto incluye ser valoradas artísticamente de acuerdo con su identidad de género.

Colocar a una actriz trans en la categoría de Mejor Actor no solo ignoraría su identidad, sino que perpetuaría una práctica excluyente dentro de la industria del entretenimiento. Reconocerla en la categoría de Mejor Actriz valida su expresión de género y permite que se les trate con igualdad respecto a sus pares cisgénero.

Además, este reconocimiento en la categoría adecuada promueve una representación más inclusiva en el cine, contribuyendo a la normalización de las personas trans en espacios culturales. Ayuda también a romper prejuicios, visibilizando su talento a través de un marco que respeta su identidad.

En términos artísticos, la nominación debe centrarse en el desempeño actoral sin importar su transición de género. Su inclusión en la categoría de Mejor Actriz es, por tanto, no solo justa, sino una declaración de respeto hacia la diversidad dentro del cine.