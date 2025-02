Osvaldo Benavides aparece con el rostro desfigurado y alarma a sus fans

Osvaldo Benavides publica video con su rostro hinchado tras una picadura de abeja (IG: osvaldobenavides)

El actor mexicano Osvaldo Benavides, conocido por su destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, generó preocupación entre sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales donde se le observa con el rostro visiblemente hinchado.

El incidente ocurrió el domingo 23 de febrero, cuando el actor compartió en sus cuentas de TikTok e Instagram imágenes que mostraban una inflamación en el lado derecho de su cara, aparentemente causada por una picadura de abeja.

En el video, el actor, recordado por su papel como “Nandito” en la telenovela María la del barrio, abordó la situación con humor.

Acompañó la publicación con frases como “Buenos días, la belleza está dentro amix” en TikTok, y en Instagram añadió un comentario que hacía referencia a la abeja responsable del incidente:

“Hubieran visto cómo quedó... la pobre”. Estas publicaciones rápidamente se viralizaron, generando una mezcla de preocupación y risas entre sus seguidores.

El actor mexicano aborda el incidente con humor en TikTok e Instagram (Instagram)

El estado de salud de Osvaldo Benavides tras el incidente

De acuerdo con los comentarios en sua redea sociales, el actor aclaró que su estado de salud no está comprometido y que la picadura no tuvo mayores consecuencias. Aunque no ofreció detalles sobre si recibió atención médica o si la hinchazón ya había disminuido, su actitud relajada y bromista en las publicaciones tranquilizó a muchos de sus seguidores.

Es importante mencionar que el veneno de abeja, conocido como apitoxina, no suele representar un riesgo grave para la salud, salvo en casos de personas alérgicas.

Este compuesto químico es producido por las abejas como mecanismo de defensa y puede causar reacciones alérgicas severas en individuos sensibles. Sin embargo, en el caso de Benavides, no se reportaron complicaciones de este tipo.

Reacciones de los seguidores en redes sociales

Las publicaciones de Osvaldo Benavides generaron una avalancha de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores expresaron tanto su preocupación como su sentido del humor.

Algunos usuarios hicieron referencia a su icónico personaje en la telenovela de 1996 protagonizada por Thalía, escribiendo frases como “¿Qué te hizo Soraya, Nandito?” o “Mi Nandito, ¿qué te pasó?”. Otros optaron por bromear sobre la situación, comentando: “La abeja terminó peor” y “Por andar de ojo alegre”.

Benavides tranquiliza a sus seguidores al afirmar que su salud no está comprometida (Netflix)

El tono ligero y humorístico del actor en sus publicaciones pareció contagiar a sus seguidores, quienes, a pesar de la preocupación inicial, no dejaron pasar la oportunidad de interactuar con él de manera divertida.

Por ahora, el actor no ha compartido más detalles sobre su recuperación, pero sus seguidores continúan atentos a sus publicaciones, esperando nuevas actualizaciones y, por supuesto, más momentos llenos de humor y espontaneidad.