Sheinbaum explica iniciativas sobre soberanía y terrorismo: “No está dedicada a los cárteles”

Sheinbaum dijo que nombrar a los cárteles terroristas no le da derecho a EEUU de intervenir en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó la reforma constitucional sobre la soberanía nacional y la iniciativa para incluir el delito de terrorismo al listado de prisión preventiva oficiosa, que envió ayer al Senado de la República, aclarando que “no tiene dedicatoria a los cárteles”.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria destacó que actualmente el terrorismo no está en el listado de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, recomendó incluirlo; sin embargo, precisó que no se modificó la definición de dicho delito.

“Tiene connotaciones que tiene que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto a los grupos delincuenciales, pero no estaba en al prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí, distinto al planteamiento central que presentamos ayer, que es el asunto”, dijo en Palacio Nacional.

Asimismo, puntualizó que la reforma constitucional para proteger la soberanía busca evitar cualquier tipo de injerencia por parte cualquier gobierno extranjero, planteando que el decreto que emitió esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para declarar a seis cárteles mexicanos como grupos terroristas no se utilice para intervenir en México.

“El tema aquí de fondo con la designación de grupos terroristas de los grupos delincuenciales o de delincuencia organizada que pone el gobierno de Estados Unidos, es que nosotros más allá de como los nombren ellos y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando; y no solo a estos seis grupos sino a carteles de la droga que hay en Estados Unidos y que venden la droga, que es lo que hemos estado planteando: ¿Quién distribuye y quién vende la droga en Estados Unidos? Ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México, eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional; que no por llamarles de esta manera eso no les da derecho a intervenir en nuestro país.

“Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así, entonces estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a platear en este sentido, es decir, cualquiera que no tenga permiso”, agregó.

Precisó que la iniciativa indica que “el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación ni persecución alguna, sin la autorización y colaboración expresa del estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”.

“Qué pasa si lo hacen, viene en el artículo 19: dice, cualquier extranjero e realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta constitución se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, cualquier extranjero que realice cualquier actividad que no esté en el marco de la colaboración de la coordinación y de la ley de seguridad nacional, si es detenido se le impondrá la apena más severa posible. Esa es la reforma que envié ayer al Congreso”, concluyó.