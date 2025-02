¿Qué pasó entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno? Esta es la historia de su polémica relación

En la imagen Daniel Bisogno junto a Raquel Bigorra durante la presentación del programa de Televisión Azteca “Raquel y Daniel”. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM

Durante años, Raquel Bigorra y Daniel Bisogno fueron más que compañeros en la televisión: eran amigos cercanos, vecinos y compadres. Sin embargo, en 2019, su relación terminó de manera abrupta en medio de una fuerte controversia que involucró la filtración de información privada del conductor de Ventaneando.

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno compartieron pantalla y una relación cercana durante varios años. Su amistad trascendió el ámbito laboral, al grado de que Bisogno fue padrino de bautizo de la hija de Bigorra, mientras que ella y su esposo, Alejandro Gavira, fueron testigos de los momentos más importantes en la vida del conductor.

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra compartieron diversos proyectos de TV Azteca que los llevó a consolidar su amistad. Uno de sus programas más recordados fue “Raquel y Daniel”, un talk show transmitido a principios de los años 2000 en Azteca 13. En este espacio, ambos conducían un formato de revista con entrevistas, espectáculos y participación del público. Además, coincidieron en “Tempranito”, un programa matutino donde cubrían temas de entretenimiento y noticias ligeras.

También trabajaron juntos en “Viva la Mañana”, otro matutino de TV Azteca que presentaba secciones de farándula, cocina y estilo de vida.

A lo largo de estos proyectos, su química y sentido del humor hicieron que fueran una de las duplas más queridas en la televisora.

Su cercanía era tal que Bigorra fue una de las personas más cercanas a Bisogno durante su matrimonio con Cristina Riva Palacio. Sin embargo, esta relación de confianza se fracturó en junio de 2019, cuando el conductor de Ventaneando la señaló públicamente como la responsable de filtrar información sobre su divorcio.

Las acusaciones de Daniel Bisogno contra Raquel Bigorra

El conflicto estalló cuando la revista TV Notas publicó detalles sobre la separación de Bisogno y Cristina Riva Palacio, con quien procreó a su única hija, Michaela.

En una transmisión en vivo de Ventaneando, el conductor arremetió contra la cubana, asegurando que ella y su esposo vendieron información privada sobre su vida a los medios: “Me duele mucho porque era una persona que la consideraba como mi hermana”, expresó en el programa.

Según su versión, Bigorra le habría recomendado abogados a su exesposa, lo que facilitó que la separación se tornara más complicada. También afirmó que no solo él fue víctima de estas filtraciones, sino que otros famosos, como Atala Sarmiento, también habrían sido expuestos por la conductora.

“El día de la separación, estaba Raquel y su esposo, trataron de defenderla, me encaminaron a que ya no había reconciliación. Al otro día, Cristina me pidió el divorcio. Me vale gorro que me tachen de maldito, de puto, pero no de tonto”, declaró Bisogno.

Durante varios días, en Ventaneando se habló del tema, y Pati Chapoy respaldó las declaraciones de su compañero, asegurando que había pruebas que confirmaban la traición de Bigorra.

La respuesta de Raquel Bigorra

Tras las declaraciones de Bisogno, Raquel Bigorra negó rotundamente las acusaciones y aseguró que fue víctima de una campaña de desprestigio. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, afirmó que nunca vendió información sobre su amigo y lamentó la forma en que terminó su amistad.

“Compadres, éramos de ida y de vuelta. Fue un momento que me sacó de mi lugar, me sacudió totalmente, porque alguien hace una acusación con tanto dolo, sin pruebas y durante tanto tiempo”, mencionó.

Bigorra también dijo que fue un momento difícil para ella, pero que con el tiempo logró superarlo: “Me dolió mucho en el momento, pero ya pasó; fue difícil, pero ya pasó”, aseguró la conductora.

Pese a sus intentos por limpiar su imagen, la presentadora fue duramente criticada en redes sociales y su reputación quedó marcada por las acusaciones de Bisogno y Ventaneando.

Desde la controversia en 2019, Raquel Bigorra y Daniel Bisogno jamás volvieron a tener contacto. Aunque la conductora intentó defenderse, el conductor de Ventaneando reiteró en varias ocasiones que su amistad estaba completamente rota y que no tenía intención de reconciliarse.

La muerte de Bisogno

El 20 de febrero de 2025, tras el fallecimiento de Bisogno a causa de una falla multiorgánica, Bigorra se pronunció brevemente sobre la noticia.

“Voy saliendo del llamado, estaba trabajando y me acabo de enterar de esta triste noticia que trascendió Daniel, que falleció. Bueno, condolencias y mi respeto para él y para su familia. Saben que todo este tiempo que estuvimos distanciados yo siempre me quedé con lo mejor que vivimos cuando fuimos amigos y sólo eso. Respeto y que vuele alto y que esté tranquilo, que esté en paz, que yo pienso que así será”, expresó.

Tras la muerte de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra comenzó a recibir una ola de comentarios negativos en sus redes sociales. Usuarios la acusaron de haber traicionado al conductor y de ser responsable, de alguna manera, de los problemas que enfrentó en los últimos años.

Algunos mensajes que le dejaron en sus publicaciones fueron: “Ya debes de estar contenta, pero hay un karma”; “Acabaste con el Muñeco”; “Dios tarda pero no falla, pagarás lo que le hiciste a Daniel”; “Esperaré con paciencia tu karma”; “Ve sacando tu monedero Rachel, que ya te va a tocar pagarle al brujo que se cargó a Daniel”.

Además, algunos internautas retomaron rumores de que Bigorra había recurrido a trabajos esotéricos para perjudicar a Bisogno, acusaciones que no tienen fundamento pero que fueron difundidas en redes sociales.