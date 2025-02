Ricardo Salinas Pliego regala moto Italika a joven que se tatuó el logo de la compañía; ésta es su historia

El empresario dio a conocer que le había regalado una moto al joven de nombre Luis. (X @RicardoBSalinas)

Un joven que decidió tatuarse el logo de las motos Italika, fue recompensado por el dueño de dicha empresa, el magnate Ricardo Salinas Pliego, quien en la actualidad cuenta con una fortuna de USD 4 mil 600 millones, de acuerdo con Forbes.

Así lo dio a conocer el mismo empresario por medio de su cuenta de la red social X, luego de compartir la imagen en la que se veía el tatuaje, así como un video en el que el joven identificado como Luis, explica la razón por la que se tatuó.

El pasado 18 de febrero, Salinas Pliego compartió una publicación en la que se ve una imagen del antebrazo tatuado con el logo de Italika. Dicha publicación la realizó un usuario identificado como Luis de Anda, donde agradecía a Salinas Pliego por la autorización de su crédito Elektra.

Salinas Pliego pidió al joven que compartió la imagen que le ayudara a encontrar a quien se había realizado ese tatuaje, pues le regalaría una motocicleta.

La marca de motocicletas Italika pertenece a Salinas Pliego. (Cortesía ITALIKA)

En una segunda publicación, realizada el pasado miércoles, el empresario dijo que ya había localizado a Luis, el joven que se tatuó, y que ya había hablado con él.

El joven le dijo que existía un video en el que daba a conocer la historia detrás de dicho tatuaje. Salinas Pliego le pidió que lo compartiera con él para conocer dicha historia.

“Después de ver el video y conocer su historia, le he pedido a mí #CEO de @ItalikaOficial Alberto Tanus, que utilice uno de mis jets y vaya mañana a #Guadalajara, a conocerlo en persona y regalarle la @ItalikaOficial que él escoja. Cuando haces cosas buenas, la vida te regala oportunidades, no tengan la menos duda, hoy le toca la oportunidad a Luis de convertirse en uno de los #EmbajadoresDeItalika.Espero que su historia inspire a más jóvenes a trabajar y no darse por vencidos”, se lee en la publicación del empresario, quien es considerado uno de los hombres más ricos de México.

¿Cuál es la historia detrás del tatuaje de Italika?

Salinas Pliego compartió el video del joven, mismo que dura, aproximadamente, cuatro minutos, y en el que Luis relata que comenzó a trabajar en la plataforma Uber, repartiendo alimentos, con una moto R1 250, misma en la que sufrió un accidente mientras trabajaba, dejando su moto inservible y resultando lesionado, al grado de perder una parte de su pie.

El empresario compartió que ya había hablado con el joven que decidió tatuarse. (X @RicardoBSalinas)

A pesar de esta situación, el joven explica que no se dio por vencido, por lo que volvió a trabajar con una bicicleta hasta el momento en el que un amigo cercano le vendió, a crédito, una motocicleta en 3 mil pesos de marca Italika, sin embargo, la misma no contaba con papeles. Ésta, señaló, nunca lo ha “dejado tirado”, y lo ha acompañado por cuatro años. Es por eso que Luis desarrolló un profundo cariño por la marca, situación que lo llevó a tatuarse el logo.

El joven señaló que la línea que más le gusta de la marca Italika es la Vort X.