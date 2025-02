Mónica Castañeda da actualización de la salud de Daniel Bisogno tras supuesta visita de ‘Ventaneando’ al hospital

Daniel Bisogno continúa hospitalizado (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Daniel Bisogno sigue en terapia intensiva luego de volver al hospital a mediados de febrero del 2025 tras una infección bacteriana en las vías biliares que se ha vuelto resistente a diversos antibióticos.

Mucho se ha dicho acerca de la salud del conductor de Ventaneando, pero tanto sus compañeros de programa como su familia han sido enfáticos de no creer en rumores de redes sociales.

Recientemente surgieron rumores de que Daniel Bisogno enfrenta una falla multiorgánica y que requiere de más trasplantes.

Del mismo modo, una foto de Mónica Castañeda se volvió viral en redes sociales y se aseguró que era de una visita del equipo entero de Ventaneando al Hospital Ángeles del Pedregal, con el objetivo de, supuestamente, “despedirse de su compañero”.

Así captaron a Mónica Castañeda a la salida del hospital TikTok: Ana María Alvarado

Ante los rumores, Mónica Castañeda respondió a todo en un encuentro con los medios de comunicación. La conductora aseguró que, pese a lo que se cree, su compañero está mejorando.

“Muy bien, Daniel está recuperándose, y todos nosotros apoyándolo como siempre”.

Sobre lo que se dice de la foto en redes sociales, Castañeda aseguró: “No, están equivocados, eso no sucedió ayer y no nos hemos despedido de Daniel, siempre lo estamos apoyando nosotros y eso no ocurrió ayer”.

Finalmente reveló que ni ella ni nadie de Ventaneando ha podido ver a Bisogno: “No podemos ver a Daniel, le damos ánimos desde el lugar donde estamos, desde el foro”.

La última actualización oficial de la salud de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno sigue postergado su regreso a 'Ventaneando' a meses de recibir un trasplante de hígado. (Fotos: 100 Mexicanos VIP, Tutorías medicina Interna, YouTube)

Fue el hermano del conductor quien, ante lo que se decía del reingreso de Bisogno al hospital, lo aclaró todo durante una emisión de Ventaneando:

“El problema de todo esto es que se alojó una bacteria en las vías biliares, se trata de una bacteria que se alojó y ha ido mutando. Cada vez que le metemos antibióticos, se hace más fuerte. Entonces es sumamente desesperante todo lo que dicen los medios”.

Y añadió: “Daniel ha estado regresando al hospital constantemente. En la última hospitalización han tenido que ir removiendo estas prótesis biliares, el tema de estas prótesis es que es un cuerpo extraño en el cuerpo. Las bacterias se fueron a remover ahí, entonces al momento de removerlas las bacterias brincan a la sangre”.

Sobre la salud mental de Daniel Bisogno, su hermano aseguró que, naturalmente, se encuentra decaído, pero que pese a todo, quiere vivir.