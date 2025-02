Thalía recuerda la telenovela que unió a Paquita la del Barrio y Carmen Salinas

Imagen: Facebook.

Tras la muerte de Paquita la del Barrio, muchas figuras públicas y colegas del espectáculo —así como fans e incluso funcionarios— expresaron sus condolencias.

Por su parte, Thalía decidió recordar cómo se sintió cuando actuó por primera vez junto a ella en la telenovela María Mercedes de 1992. Dicho melodrama estuvo dirigido por Beatriz Sheridan y en el elenco estuvieron Arturo Peniche, Karla Álvarez, Laura Zapata y Carmen Salinas, quien también estuvo en la publicación de la cantante.

En su publicación de X, Thalía dijo que estaba muy nerviosa, pero terminaron riendo juntas.

"Recuerdo que cuando me avisaron que @paquitaoficialb iba a actuar conmigo en una escena de mi novela María Mercedes, yo me puse tremendamente nerviosa! En aquel entonces, antes de conocerla, ella me imponía una imagen de mujer fuerte y de pocas palabras.Y cuál fue mi sorpresa que desde que la conocí hasta que terminó el día de filmación, no paramos de reír, de alburear y de platicar de nuestras colonias y barrios ella, @CarmenSalinasLo y yo!Fue una experiencia muy hermosa y divertida.Paquita marcó un camino claro y contundente al tratarse del empoderaliento de la mujer en la música", escribió.

La cantante recordó a su colega Crédito: Instagram/@paquitaoficialb//thalia

Esta es la forma en que Thalía describe a Paquita la del Barrio:

“Ella siempre habló claro y segura de sí en sus canciones y ayudó a miles de mujeres en esta industria a sentirse mas abiertas y seguras al hablar de sus experiencias de vida sin tabúes”.

El impacto de Paquita la del Barrio en la música mexicana es innegable. Su repertorio, que incluye canciones como Las mujeres mandan y Tres veces te engañé, seguirá siendo parte fundamental de las celebraciones y reuniones en México y más allá. Su estilo inconfundible y su capacidad para expresar las emociones y vivencias de las mujeres la convirtieron en una figura única en la industria musical.

La noticia de su muerte ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores y colegas han expresado su tristeza y admiración por la cantante. Su legado no solo se encuentra en sus canciones, sino también en el impacto cultural que tuvo al dar voz a las experiencias de millones de mujeres.

El fallecimiento de Paquita la del Barrio ocurrió en Veracruz, el estado que la vio nacer y donde construyó los cimientos de su carrera.