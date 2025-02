Sheinbaum defiende a migrantes mexicanos en EEUU: “Generan el 10% del PIB”

Claudia Sheinbaum. Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos han fortalecido la economía de ese país y son los responsables de generar el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante la entrega de tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Emiliano Zapata del estado de Veracruz, Sheinbaum defendió de nueva cuenta a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, esto ante la campaña de deportación que inició el presidente Donald Trump desde el inicio de su gobierno en enero pasado.

Además, destacó que en caso de regresar a México serán recibidos con los brazos abiertos y apoyos económicos en caso de requerirlo.

“Que sepan nuestros paisanos, nuestras paisanas que son unas héroes y heroínas de la patria, que si los mexicanos no estuvieran en Estados Unidos trabajando, Estados Unidos no es lo que es, porque los mexicanos y mexicanas generan el 10% del PIB de los EEUU”, comentó la mandataria.

Cabe señalar que durante el 2023 el Producto Interno Bruto de Estados Unidos era de 27,36 billones de dólares.

Además, en relación a las conversaciones que México mantiene con Estados Unidos acerca de la imposición de aranceles, migración, tráfico de drogas y armas, así como de la denominación de cárteles como grupos terroristas, Sheinbaum reafirmó que defenderá la soberanía.

“México no está en venta, que la patria no se vende, que la soberanía no se negocia, que aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria”, comentó.

Dicho mensaje lo ha reafirmado desde el pasado mes de enero tras la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quien desde su campaña prometió realizar repatriaciones masivas y fortalecer la seguridad en la frontera para evitar el ingreso de drogas y personas ilegales.

Por motivo del 14 de febrero, Sheinbaum también destacó que se debe tener amor a la patria, al pueblo, la naturaleza y a los mexicanos.

En materia de migración, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el pasado jueves durante la mañanera del pueblo que en los 10 centros de atención instalados en estados fronterizos han sido atendidas un total de 2 mil 16 personas repatriadas de Estados Unidos.

Hasta el momento, México y Estados Unidos mantienen conversaciones para llegar a acuerdos en materia de seguridad en la frontera para evitar el ingreso de drogas -en especial de fentanilo-, el tráfico de armas y el ingreso de migrantes.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en una entrevista reciente aseguró que un acuerdo positivo entre ambas naciones podría llegar muy pronto, ya que se cuenta con equipos muy profesionales que están atendiendo las demandas de cada lado de la frontera.

Sheinbaum acude a Gutiérrez Zamora para entrega de programas del bienestar

Durante su gira por Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum también acudió a Gutiérrez Zamora para realizar la entrega de programas del bienestar.

Este sábado 15 de febrero, la mandataria volvió a pronunciarse para defender a los migrantes mexicanos, a quienes les señaló que siempre serán bienvenidos a México.

Además, Sheinbaum destacó que los mexicanos siempre serán los mejores trabajadores del campo y de la construcción del mundo.

“Que se sepa en todo el mundo, las y los mexicanos somos de los mejores trabajadores del mundo. Los mejores trabajadores del campo: los mexicanos; los mejores trabajadores de la construcción: los mexicanos; los mejores trabajadores de los servicios: los mexicanos. Que nadie nos vea de arriba abajo”, comentó Sheinbaum.