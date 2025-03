Quién es Carlos Quirarte, segundo confirmado de ‘MasterChef Celebrity”

Carlos Quirarte será parte del elenco de 'MasterChef Celebrity México 2025'

La competencia de cocina televisiva de “MasterChef Celebrity” está por empezar y la producción ya comenzó a revelar los nombres de algunos participantes, siendo Carlos Quirarte el segundo nombre destapado para este programa gastronómico.

El anunció se dio a través de las redes sociales de este show de Azteca, cuya fecha de estreno todavía no ha sido revelado, pero que promete una intensa temporada con giros inesperados.

“Wow. Feliz de empezar esta nueva aventura. Ámonos recio”, escribió el concursante en sus redes sociales tras el anuncio.

Carlos Quirarte reacciona a su ingreso a MasterChef Celebrity

Él es Carlos Quirarte

Carlos Quirarte es un presentador de televisión y periodista quien actualmente forma parte del programa “Al Extremo”, en donde se comparten las noticias virales del momento.

El conductor cuenta con más de 19 años de experiencia en el gremio del entretenimiento, dentro de los medios masivos de comunicación nacional en donde además de ser anfitrión, ha trabajado en la producción de contenido tanto de programas informativos, como reality shows.

Famosos de cuatro generaciones se enfrentarán a una competencia gastronómica Crédito: TikTok: masterchefmx

En su carrera se ha destacado por realizar entrevistas y por ser locutor profesional razón por la cual también ha trabajado en diversas estaciones de radio del país, mientras que en la pantalla chica también ha estado en “Venga la Alegría” y en el noticiero “Hechos”.

Para ser un experto en los medios de comunicación estudió en la Universidad del Valle de México, además ha tomado cursos para mantenerse actualizado, de acuerdo con lo informado en sus redes sociales.

Carlos Quirarte dejó Venga la Alegría esta semana. (Foto: Instagram)

Carlos Quirarte ha sido jefe de información y ha trabajado en producción

“Como presentador de televisión he desarrollado diversas emisiones nacionales e internacionales de entretenimiento que me han permitido perfeccionar habilidades como entrevistador y hacer un vínculo con el televidente; me he desarrollado en las estaciones de radio más importantes del país especialmente en cadenas juveniles pop.

La conductora encabeza la conferencia de prensa del programa Crédito: IG: masterchefmx

“En las áreas de producción y jefatura de información me desarrollé durante los mismos años siempre llevándolo a la par de mi trabajo frente a la pantalla clasificando y generando contenido para las diversas áreas informativas y de entretenimiento. Cuento con un amplio sentido de la información en sus diversas vertientes y me adapto a la generación de contenido de acuerdo al espectador y metas objetivo”, expresó en sus redes.

