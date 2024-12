VIDEO de Jaime Maussan narrando un encuentro paranormal con la Virgen de Guadalupe se viraliza de nuevo: “Antes no era creyente”

El investigador y divulgador científico admitió que a raíz de la extraña vivencia, ocurrida en los años 90, se volvió creyente. (La Saga / YouTube, @INBGuadalupe / X)

El periodista y ufólogo Jaime Maussan ha sido el centro de una nueva polémica al resurgir un video donde narra una experiencia extraordinaria con la Virgen de Guadalupe. Durante una entrevista con Adela Micha, Maussan aseguró que, mientras analizaba la imagen de la Virgen con tecnología avanzada, escuchó una voz que lo marcó profundamente.

En el video, Maussan detalla que la experiencia ocurrió mientras investigaba los ojos de la imagen de la Virgen, ubicada en el ayate conservado en la Basílica de Guadalupe. Según su testimonio, el análisis buscaba revelar detalles microscópicos reflejados en los ojos de la Virgen, los cuales han sido objeto de fascinación científica y religiosa durante décadas.

“Nos interesaba mucho analizar los ojos de la Virgen... En ellos se reflejan múltiples figuras, como Juan Diego, la Esclava Negra y otras personas presentes en el momento del milagro. Me quedé solo con la imagen mientras los demás se tomaban un café. Fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió”, relató Maussan.

El ufólogo aseguró haber percibido un cambio en el iris y las pestañas de la imagen. En ese momento, según él, sintió como si cayera en un pozo sin fondo. Fue entonces cuando escuchó una voz potente que le preguntó: ”¿Qué quieres de mí?”

Maussan, conocido por su enfoque científico en temas de fenómenos paranormales, confesó que esta experiencia cambió su perspectiva espiritual. ”Antes de esto, no era creyente. Sin embargo, después de lo que ocurrió, no tengo duda de que hay una presencia viva en esa imagen. No importa lo que los demás crean, yo sé lo que viví”, declaró.

Este testimonio se une a otros relatos que han surgido a lo largo de los años sobre el ayate de la Virgen de Guadalupe, un objeto venerado que data de 1531 y que, según la tradición católica, fue entregado por la Virgen a San Juan Diego como prueba de su aparición.

El ayate de la Virgen: entre la fe y la ciencia

El ayate ha sido objeto de numerosos estudios debido a sus características inexplicables. Uno de los aspectos más intrigantes son los detalles reflejados en los ojos de la imagen. Investigaciones realizadas por expertos, como el oftalmólogo peruano José Aste Tonsmann, aseguran haber identificado figuras humanas diminutas que coinciden con los relatos del milagro guadalupano.

Además, el material del ayate, tejido con fibra de maguey, debería haberse desintegrado hace siglos. Sin embargo, permanece intacto, lo que ha llevado a algunos a considerarlo un objeto milagroso. Otros, más escépticos, atribuyen estas peculiaridades a fenómenos naturales o efectos ópticos.

Reacciones divididas en redes sociales

En vísperas del 12 de diciembre, el video de Jaime Maussan ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos lo consideran un testimonio auténtico que refuerza la fe en la Virgen de Guadalupe, otros lo critican como un intento de mezclar creencias religiosas con teorías pseudocientíficas.

El relato también ha reavivado el interés en los estudios sobre el ayate, especialmente en el contexto de la próxima celebración del Día de la Virgen de Guadalupe.

Jaime Maussan concluye su testimonio afirmando que su experiencia no tiene como objetivo convencer a nadie, sino compartir lo que vivió. En sus palabras, ”hay algo más grande detrás de esta imagen, algo que va más allá de lo que la ciencia puede explicar”.