Madre de Melanie Barragán pide pena máxima para Christian “N” tras su detención

La joven de 20 años que fue agredida por su novio Christian N saliendo de una fiesta de Halloween en Tamaulipas

Luego de que Christian “N” fuera detenido la tarde de este viernes 6 de diciembre en Escobedo, Nuevo de León, la madre de Melanie Barragán se pronunció al respecto y solicitó a las autoridades que le brinden la pena máxima ante las agresiones cometidas en contra de su hija el pasado 31 de octubre.

Socorro Guzmán, madre de Melanie Barragán, comentó en entrevista para El Heraldo Televisión que no había sido notificada por la fiscalía sobre la detención de Christian “N”, quien era la pareja sentimental de su hija cuando se dio la agresión al salir de una fiesta de Halloween en Tamaulipas.

“Yo aún no sé, porque no me han avisado de la fiscalía, necesito estar 100% segura”, comentó.

Guzmán también relató que se enteró de la captura del joven por redes sociales, sin embargo aseguró que las autoridades aún no la contactan y que trató de llamar al Ministerio público pero que tampoco obtuvo respuesta.

Además, la madre de Melanie Barragán señaló que espera que Christian “N” reciba la pena máxima tras las lesiones causadas a su hija, por las que ha tenido que ser intervenida de manera quirúrgica.

“La pena máxima, que pague por todo”, comentó Socorro Guzmán.

Melanie ha exigido que el caso no quede impune y que Christian "N" sea detenido. (Capturas de pantalla)

Melanie se encuentra en recuperación tras ser operada por segunda ocasión

Respecto a la salud de Melanie, su madre aseguró que no ha podido comunicarle la noticia debido a que se encuentra en recuperación luego de salir de su segunda operación en el rostro a causa de las agresiones sufridas por Christian “N”.

Socorro Guzmán precisó que Melanie fue sometida a su segunda cirugía de nariz y mandíbula, por lo que aún se encuentra en recuperación y en espera de que las heridas desinflamen, además de haber sido intervenida por fracturas.

Melanie Barragán. (Foto: Tomada de Facebook)

La detención de Christian “N” se dio por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León por delito contra la salud, por lo que al ser identificado como el agresor de una joven en Tamaulipas el pasado mes de octubre se hizo la notificación correspondiente para materializar la colaboración para que lleve el debido proceso por las agresiones cometidas en contra de Melanie Barragán.

Debido a lo anterior, se espera que Christian “N” sea trasladado en la próximas horas al estado de Tamaulipas para que dé inicio el proceso en su contra por tentativa de feminicidio, el cual podría darle de 26 a 40 años de cárcel.

Cabe destacar que la Fiscalía de Tamaulipas ofrecía una recompensa de 200 mil pesos a quien brindara información que diera con la localización de Christian “N”, esto luego de que el joven huyera en compañía de su familia para evitar ser detenido por las agresiones cometidas en contra de Melanie Barragán, hechos que fueron difundidos en redes sociales.