Boda de Sofía Castro y Pablo Bernot fue pagada por padrinos y patrocinadores, según Maxine Woodside

Anteriormente se aseguró que la boda habría costado 30 millones de pesos. (Jesús Avilés/ Infobae)

Sofía Castro y Pablo Bernot se robaron la atención de las redes sociales y los medios de comunicación el pasado 30 de noviembre al celebrar su matrimonio en un exclusivo hotel de San Miguel de Allende.

Después de dos meses de haber sellado su amor en una ceremonia civil, la pareja festejó a lo grande su boda religiosa. A lo largo de las semanas, se mantuvo el suspenso de su celebración, pues decidieron no revelar detalles del evento.

Pese a que no se tenía información sobre la celebración, poco a poco quedaron al descubierto algunos detalles, aunque uno de los más importantes fue sobre el costo del exclusivo evento que muchos llegaron a considerar ‘La boda del año’.

La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot, celebrada en San Miguel de Allende, se perfiló como uno de los eventos más lujosos del año. (sofia_96castro / Instagram)

Horas antes de la boda religiosa, Jorge Carbajal compartió en su canal de YouTube que la celebración había tenido un costo de más de 30 millones de pesos. Asimismo, detalló que se contaría con la presencia de 700 invitados, quienes estarían hospedados en el hotel.

Dicha información no fue confirmada por la pareja, pero tras la celebración, Maxine Woodside compartió que una fuente cercana a Sofía y Pablo negó que la cifra fuera cierta, pues en realidad se contó con padrinos y patrocinadores.

Boda de Sofía Castro y Pablo Bernot contó con padrinos y patrocinadores

Semanas antes de que se llevara a cabo el evento, el productor José Alberto Castro bromeó con la prensa sobre los gastos de la celebración.

“No sé si sea la boda del año, para mí sí es la boda del año. La pagué yo, la tradición del papá de la novia la paga”, dijo entre risas durante la presentación del melodrama Las hijas de la señora García.

Dicha información fue confirmada por Maxine Woodside en el programa de radio Todo para la Mujer, donde compartió que una parte del evento sí había sido cubierta por la familia de la novia.

“La boda civil la pagaron los papás del novio. La boda en San Miguel la pagaron los papás de la novia, pero puso el banquete el papá del novio y hay padrinos de todo”, contó Vicky López, colaboradora de la periodista en el programa.

Asimismo, negó que el evento costó 30 millones de pesos como antes se había asegurado: “Ya me dijo alguien muy cercano, casi casi la Dama de Honor, que la boda no costó 30 millones de pesos. No existe en México una boda con esa cantidad de dinero”, detalló.

Por su parte, Maxine Woodside agregó que existieron algunos patrocinadores en el evento, pese a no revelar cuáles fueron, confirmó que dada la importancia de la celebración era imposible no participar.

“Hubo varios patrocinadores, varios les mandaron botellas de champaña. Tú crees que no les conviene en la boda de Sofí estar viendo que destapan la champaña”, puntualizó.

Hasta ahora, los esposos no han dado declaraciones al respecto, lo único confirmado, es que acudieron personalidades de Televisa como Irina Baeva, Emmanuel Palomares, Fabiola Guajardo, entre muchos otros.