Así capturaron a Christian de Jesús “N”, agresor de Melanie Barragán

Este 6 de diciembre se dio a conocer la detención del presunto agresor de Melanie Barragán. (Fiscalía de Nuevo León)

Esposado y con la cabeza baja, así llego Christian de Jesús “N”, agresor de Melanie Barragán, a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, luego de ser arrestado en una colonia del municipio de Escobedo.

En imágenes difundidas en redes sociales se aprecia como dos elementos de esta agencia estatal de seguridad escoltan al acusado de intento de feminicidio contra Melanie, su ex novia. luego de casi un mes de buscarlo.

El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó en su cuenta en X que Christian fue detenido gracias a la los trabajos de coordinación de inteligencia e intercambio de información entre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la FGJ de Tamaulipas.

“Se logró la detención de Christian de Jesús ‘R’, quien será puesto a disposición de la autoridad competente. NO habrá impunidad para quienes atentan contra las mujeres tamaulipecas. Reconocemos el apoyo fundamental de la Policía de Investigación de la Fiscalía de NL”, escribió el funcionario.

Por su parte, la fiscalía de Nuevo León informó que la investigación llevó a su ubicación en la colonia Fernando Amilpa, en el municipio Gral. Escobedo N.L. “El sujeto fue detenido en flagrancia por delito contra la salud, en espera de materializar la colaboración con la Fiscalía Estatal de Tamaulipas” señalaron las autoridades nuevoleonenses.

El presunto agresor fue arrestado en Nuevo León, donde se escondía de las autoridades. Crédito: X/@c4jimenez

Christian “N”, de 25 años y radicado en Tamaulipas, escapó a este estado del norte junto a su familia luego de que el pasado 31 de noviembre golpeara a Melanie, su entonces pareja sentimental, durante una fiesta de Halloween. Melanie tuvo que ser ingresada en el Hospital General Regional No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Ciudad Madero, donde fue sometida a una cirugía ocular y de pómulo.

Este hombre, tras cometer el crimen, huyó junto a su familia de la zona; Barragán llegó a señalar que tenía miedo de volver a ver a su agresor, pues incluso la buscó en el hospital en el que fue ingresada. Según informó, el joven le imploró frenar las denuncias en su contra y le pidió tener consideración, mientras ella estaba internada y luchando por su vida.

Luego de su huida, las autoridades de Tamaulipas emitieron una ficha de búsqueda, ofreciendo 200 mil pesos de recompensa por información que ayudara a dar con el paradero de Christian.

“Él sí por mensaje me llegó a decir: Ten piedad de mí. Voy a pasar muchos años en la cárcel, pero yo no le contesté nada, estaba hospitalizada. Me decía que lo perdonara y que tuviera piedad. Yo no le contesté ninguno de los mensajes pero yo decía él jamás paró de golpearme y si no fuera por Danna yo no estaría aquí”, narró Melanie durante una entrevista a la periodista Paola Rojas.