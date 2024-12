Eugenio Derbez reveló que su participación en el doblaje de ‘Shrek 5′ está en peligro: “Hay un gran riesgo de que no lo haga”

El actor hizo un gran trabajo doblando a Burro, que fue uno de los personajes más queridos por el público de Latinoamérica. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

El anuncio de una quinta entrega de Shrek ha emocionado a los fans de esta icónica franquicia animada, especialmente por la expectativa de escuchar nuevamente a Eugenio Derbez como la voz del irreverente y entrañable Burro en su versión latina. Sin embargo, el actor y comediante mexicano ha revelado que su participación en esta nueva entrega podría no concretarse debido a diferencias creativas con la productora Dreamworks Animation.

En una reciente entrevista con Gaby Meza para su programa Hablando de Cine Con, Eugenio Derbez abordó el tema de su participación en Shrek 5 y explicó que, aunque ha estado en conversaciones con Dreamworks, ha establecido una condición innegociable: poder adaptar el guión al público latinoamericano, como lo hizo en las entregas anteriores.

“Hay un dilema, estoy en pláticas con ellos... Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor como latinoamericano”, comentó Derbez, dejando entrever que los nuevos ejecutivos de la productora podrían no estar dispuestos a ceder en este aspecto.

Las adaptaciones realizadas por Eugenio Derbez y su equipo para las primeras películas de Shrek marcaron un antes y un después en el doblaje latinoamericano, con frases y referencias culturales que conectaron profundamente con el público.

Desde los chistes adaptados hasta las expresiones que hicieron de Burro uno de los personajes más queridos, el trabajo de Derbez fue fundamental para el éxito de la franquicia en el mercado hispanohablante.

“Hay un gran riesgo porque conozco a los gringos de que agarren y a la hora que yo diga que voy a adaptar la película me digan que no. Si me piden que lo diga como está escrito no lo voy a hacer. Estamos en pláticas y llevamos varias juntas porque hay un gran riesgo de que no haga la nueva película de Shrek”, afirmó el actor.

¿El fin de una era para los fans?

Eugenio Derbez lanzó una crítica a la corrección política que han promovido en redes sociales las nuevas generaciones. (ederbez, Instagram)

La posibilidad de que Eugenio Derbez no regrese como Burro en Shrek 5 ha generado inquietud entre los seguidores de la saga, quienes consideran que su aportación al doblaje fue clave para el éxito de las películas en América Latina.

Aunque Dreamworks Animation aún no ha dado una postura oficial sobre las condiciones establecidas por Derbez, la fecha de estreno de Shrek 5 está programada para el 1 de julio de 2026. La incertidumbre sobre el futuro del doblaje latino de la película mantiene a los fans expectantes.

Por ahora, queda esperar si las negociaciones llegarán a buen puerto y si Eugenio Derbez podrá regresar a darle vida al querido Burro de la manera única que tanto ha cautivado al público latinoamericano.