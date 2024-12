22 años después, Martha Higareda revela que de verdad se enamoró de Luis Fernando Peña en ‘Amarte Duele’

Martha Higareda comparte aspectos íntimos sobre su experiencia en "Amarte Duele" 22 años después de su estreno Jovani Pérez)

Martha Higareda, conocida inicialmente por su papel en la película Amarte Duele, compartió recientemente un aspecto personal de su experiencia durante el rodaje de la cinta, que se estrenó hace 22 años.

En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, la actriz reveló que su participación en el filme representó un desafío significativo en su carrera, especialmente debido a las escenas de desnudos y contacto físico explícito que el guion requería.

Higareda explicó que, antes de aceptar el papel de “Renata”, tuvo una conversación íntima con sus padres, quienes leyeron el guion y la apoyaron en su decisión de participar en el proyecto.

El reencuentro del elenco permitió reflexionar sobre el impacto del filme en la cultura mexicana (Archivo)

Durante la entrevista, Higareda también confesó que se enamoró de su coprotagonista, Luis Fernando Peña, mientras filmaban la película dirigida por Fernando Sariñana.

La actriz y conductora explicó que, para prepararse para su papel, creó un diario en el que escribía sobre los sentimientos de su personaje hacia el interés amoroso, lo que la llevó a desarrollar una atracción real hacia Peña. “Me metí mucho en el papel, era mi primer personaje protagónico y me lo tomé muy en serio”, comentó Higareda.

“Entonces yo hice un ejercicio que era escribir un diario de todo lo que iba viviendo Renata cada día conforme pasaba la historia de la película. Ese trabajo lo hice antes de filmar, entonces todas las escenas que íbamos haciendo con Luis Fer yo las sentía muy reales; yo sentía una química”, precisó.

Ximena Sariñana y Armando Hernández también compartieron recuerdos del rodaje en el programa de Yordi Rosado (Archivo)

Por su parte, Luis Fernando Peña, al ser cuestionado por Rosado sobre si él también sintió algo por Higareda durante el rodaje, aclaró que, aunque la química entre ellos era esencial para sus personajes, no hubo nada más allá debido a que Higareda tenía una relación en ese momento.

“Era importante que hubiera un amor puro, pero en ese entonces, Marthita tenía una relación”, explicó Peña.

La película Amarte Duele no sólo marcó un hito en la carrera de Higareda, sino que también fue un punto de inflexión personal. La actriz recordó cómo su padre, un hombre con inclinaciones artísticas, la ayudó a comprender la importancia del arte en su trabajo. “Mi papá me dijo que el arte tiene otra manera de verse y que la película tenía un mensaje poderoso detrás”, relató Higareda, quien se sintió en paz al recibir el apoyo de su familia.

Luis Fernando Peña y Alfonso Herrera se conectaron a la reunión vía remota (Instagram)

“Mi papá es un hombre muy artístico y en el arte se usan mucho los desnudos, me acuerdo que me dijo ‘En este momento cuando tú estás interpretando a un personaje es eso, un personaje, tú eres una niña muy linda y el arte tiene otra manera de verse. Tu mamá y yo ya leímos el guion y ésta es una película, es una obra de arte porque tiene un mensaje poderosísimo detrás. Nosotros te apoyamos’. A mí el sentir que mi papá me haya dado permiso, eso me dio muchísima paz”, contó Higareda.

El reencuentro del elenco en el programa de Yordi Rosado permitió a los actores reflexionar sobre el impacto que la película tuvo en sus vidas y en la cultura cinematográfica mexicana. Además de Higareda y Peña, también participaron en la reunión Ximena Sariñana y Armando Hernández, quienes compartieron sus propias experiencias y recuerdos del rodaje.