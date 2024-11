“El fentanilo mata”, la campaña que despertó el interés de Donald Trump tras su llamada con Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta al presidente electo de EEUU, Donald Trump, sobre migración, fentanilo y aranceles

En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum proporcionó detalles de la conversación que sostuvo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien mostró especial interés por una campaña para prevenir el consumo de fentanilo.

La mandataria mexicana informó que los temas abordados tuvieron que ver con la migración y el fentanilo. En la llamada telefónica realizada el 27 de noviembre, Donald Trump preguntó a Sheinbaum si en México había consumo del opioide sintético.

“Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me preguntó si México tenía problema de consumo, le dije que realmente era muy poco. Me preguntó por qué y le dije dos temas”, informó Sheinbaum.

Según la mandataria federal, una de las razones por las que no hay niveles altos de consumo de fentanilo es por la unidad de las familias mexicanas. “Nos cuidamos entre nostros”, aseguró. Asimismo, le comentó a Trump sobre una campaña que se implementó en la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para la prevención de adicciones.

El presidente electo de Estados Unidos mostró interés por una campaña para combatir el consumo de fentanilo. Crédito: Gobierno de México

“Además le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y medios de comunicación. Le dije que la campaña se llama ‘El fentanilo mata’. Se interesó muchísimo. Incluso me comentó cómo el consumo de cigarrillos ha bajado mucho en los jóvenes por campañas y programas”

El interés de Trump por esta campaña fue tal que le solicitó a la presidenta Sheinbaum información sobre lo que se realizó durante el sexenio de AMLO. En ese sentido, la mandataria señaló que “fue una conversación muy amable entre ambos” y aseguró que habrá una buena relación bilateral entre los dos países.

Fentanilo. ¡A la primera te mata!

La campaña referida por Sheinbaum forma parte de la “Estrategia en el aulas: Prevención de adicciones”, realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el eslogan “Si de drogas, te dañas”. El objetivo es informar a los jóvenes estudiantes sobre los riesgos del consumo de sustancias ilícitas.

El 28 de marzo de 2023, la entonces titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, presentó esta campaña en una conferencia de AMLO. Informó que el programa está dirigido a 770 instituciones públicas y privadas de nivel de secundaria y bachillerato.

En la "Estrategia en el aula", el fentanilo es descrito como la droga más potente y adictiva (Foto: SEP)

Para ello, se elaboró una Guía para Docentes dirigida al personal académico de educación básica y media superior. Como parte de esta campaña, las autoridades de la SEP realizan tres intervenciones como mínimo en las aulas de las escuelas cada semana.

Las pláticas duran entre 10 y 15 minutos, tiempo en el que se abordan las problemáticas del consumo de drogas. Asimismo, se explican los diferentes tipos de narcóticos y su clasificación en depresores, estimulantes, alucinógenos y fármacos de uso médico.

Aunado a ello, también se difunden spots de 30 y 60 segundos de duración a través de redes sociales y los canales oficiales de la SEP. Al final de las pláticas, las y los estudiantes realizan un breve cuestionario sobre lo aprendido. Entre los temas abordados como parte de esta estrategia se encuentran los siguientes:

Las drogas y su clasificación

Fentanilo. ¡A la primera te mata!

Metanfetamina. ¡Te engancha!

Vapeadores. ¡Neta son tóxicos!

Cannabis (marihuana). ¡Sí te daña!

Tabaco. ¡Te afecta a ti y a todos!

Alcohol. ¡Cuídate, no inicies!

Benzodiacepinas. ¡No son un juego!

En el apartado del fentanilo se explica que se trata de un analgésico que se usa para disminuir el dolor. Es descrito como “la droga más potente y adictiva del mercado ilícito”, misma que puede ser encontrada en dos tipos: el de uso médico y el que es fabricado en laboratorios clandestinos.

También se informa sobre los distintos modos en que se consume y las formas de presentación, así como los mitos, verdades y los efectos físicos y psicológicos que puede producir en las personas.