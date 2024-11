Conductor de De Primera Mano rompe en llanto tras ‘fracasar’ en Enamorándonos: “Volví apostar en el amor”

(X: De Primera Mano)

Lalo Carrillo, conductor de Imagen Televisión, rompió en llanto durante una transmisión en vivo de De Primera Mano tras compartir detalles sobre la decepción amorosa que sufrió en Enamorándonos. Y es que decidió terminar su relación con un joven participante del reality show llamado Eddy por diferencias irreconciliables y sus compañeros del programa de espectáculos se solidarizaron con él.

Todo comenzó cuando Gustavo Adolfo Infante, titular del espacio informativo, cuestionó a su compañero sobre su estado emocional tras hacer público su rompimiento con Eddy en una emisión de Enamorándonos; él no pudo contener sus lágrimas por la tristeza que le ocasionó esta decepción amorosa, pero resaltó los aprendizajes que ganó.

“Triste, evidentemente, por la ilusión, pero es parte de, del aprendizaje. Hay mucha gente que cree que le faltan explicaciones para la decisión. Me dicen que por qué yo tomé la decisión, creo que hay muchos cabos sueltos (...) yo no puedo hablar aquí todavía, eso va a pasar en Enamorándonos”, contó entre lágrimas.

El conductor habló sobre la decepción amorosa que sufrió en Enamorándonos. Crédito: X, @deprimeramano

Gustavo Adolfo Infante interrumpió a su compañero para externar su solidaridad con su compañero ante esta dolorosa situación personal: “Volviste a apostar en el amor”.

Finalmente, Lalo Carrillo comentó: “Esto es chamba y yo tengo que seguir aquí, pero sí ha sido complicado”.

¿Qué pasó con Lalo Carrillo en Enamorándonos?

El conductor entró al reality show de Imagen Televisión a finales de agosto y, después de hablar con varios participantes, decidió comenzar a salir con un joven llamado Eddy. La relación fue viento en popa hasta que el ‘amoroso’ atravesó por un complicado momento personal que lo orilló a distanciarse de su pretendiente a pesar de que él quería apoyarlo.

(IG: @enamorandonosmx)

“Desafortunadamente, no soy para ti. Creo que yo que quien se enamora en tus sobras, se enaltece en tu brillo. Yo sentía la necesidad de apoyarlo, de estar ahí para él, pero no puedo estar donde no me permiten estar. Es una decisión que él tiene y es muy correcta”, contó Carrillo en Enamorándonos.

“Yo estaba feliz con lo que estaba sucediendo. Lalo tomó la decisión de que estaríamos mejor separados”, respondió Eddy.

Después de que terminó el programa, el presentador explicó por qué decidió terminar su relación con el ‘amoroso’: “Soy una persona que entregó el corazón desde el principio y yo le dije: ‘Te voy a entregar mi vulnerabilidad’ y lo más sagrado que tengo es mi corazón (...) fue muy difícil porque no es algo que hubiera hecho”.