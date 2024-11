Facundo recuerda la vez que Sergio Sendel lo golpeó y lo hizo llorar: “Me reventó un cachetón”

Facundo recuerda cuando Sergio Sendel le dio una cachetada y lo hizo llorar Credito:cuartoscuro

El comediante Facundo hizo una declaración que sorprendió al público, pues recordó cuando en una ocasión el actor mexicano Sergio Sendel lo golpeó físicamente y provocó que rompiera en llanto, luego de que ambos pasaran por un momento incómodo.

Esto lo confesó el presentador durante el programa de YouTube: “Envinadas”, que encabezan las actrices Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, con quienes tuvo una plática amena en este programa en donde ellas platican de diferentes asuntos.

Durante la conversación entre las anfitrionas con el invitado salió el tema del momento que vivió el irreverente conductor con el villano de telenovelas, recuerdo que lo piensa con cierta vergüenza cada vez que lo cuenta.

Facundo recuerda la cachetada que le dio Sergio Sendel

Así ocurrió la agresión entre Sergio Sendel a Facundo

Facundo relató que el mencionado momento ocurrió cuando él intentó tener una interacción con Sergio Sendel para hacerle tres preguntas sencillas para generar contenido en video en los pasillos de Televisa, en donde generaba mucho material, agregó.

Sin embargo, el histrión reaccionó de manera negativa al momento de verlo y le negó contestarle. Lo único que dijo fue lo siguiente.

“No, no mam… sácate a la chingad…, traigo prisa”, mencionó Sendel, de acuerdo con el anfitrión del programa “¿Cuál es el bueno?”, pero esta contestación hizo que el exBig Brother pudiera hablar de la misma manera, así que le insistió que respondiera y le subrayó que sería algo muy breve, que no le quitaría muchos minutos, pero él aún así no quiso.

“Ese lenguaje a mí me abrió la puerta para decirle no seas pendej… es en ching…”, le dijo Facundo quien pensó que estaba en confianza con el actor de telenovelas, pero él se enfureció aún más pues se volteó, levantó la mano y le dio una fuerte cachetada, mientras expresaba lo siguiente: “a mí no me dices pendej…”.

El conductor recordó el incómodo momento. (Fotos: YouTube)

De esta manera Facundo recuerda la cachetada

Aunque ya pasaron varios años de esta situación, Facundo mencionó que en aquel entonces Sergio Sendel tenía un temperamento explosivo y al respecto el rubio influencer comentó.

“Mocos y me reventó un cachetón porque además como que me señaló con esta (mano), pero me surtió con ésta (mano)”, comentó al trío de presentadoras de internet.

Botas agregó “ni la viste venir”, mientras que Facundo agregó que no pudo evitar empezar a llorar. “Después del cachetín te salen mocos y lágrimas. Es bien indigno, es muy indigno, hay una reacción del cuerpo que entre lloras y moqueas. Fue como ‘perdón, Sergio, si te ofendí’ (con voz de burla) en vez de decirle ‘qué te pasa c…brón, a mí no me vas a andar cacheteando pi…che Sergio”.

Facundo comentó que está acostumbrado que la gente se ofenda con sus preguntas, pues es una persona sin filtro.

Sergio Sendel perdió los estribos en contra de Facundo. (Fotos: YouTube)