Éste es el estado de salud de Silvia Pinal hoy 25 noviembre

(Jovani Pérez/Infobae)

La primera actriz Silvia Pinal sigue hospitalizada por una grave infección en las vías urinarias por lo que tanto la familia, el público y los medios de comunicación se encuentran al pendiente de su salud.

Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, hijas de la diva del cine mexicano, han sido las encargadas de dar las actualizaciones médicas de su madre, quien se encuentra en un centro hospitalario al sur de la Ciudad de México, desde el pasado 23 de noviembre.

Pinal se encuentra en constante monitoreo aunque ha generado varias especulaciones al respecto.

(Zuri González/Infobae)

Actualización de la salud de Silvia Pinal

Fue Pasquel quien dio la actualización de salud de su madre quien cuenta con mucho ánimo para disfrutar de la vida. De acuerdo con ella, Silvia Pinal se encuentra bien, estable y en constante evaluación médica.

“Amaneció dormida y en ayunas. Apenas estoy entrando al hospital para visitarla y hablar con el doctor. No puedo dar más detalles porque no tengo el informe médico actualizado. Su noche fue tranquila, pero están evaluando si será dada de alta o no”, comentó Sylvia a la prensa, afuera del hospital.

La actriz comentó que la prioridad que tiene en estos momentos es estar al lado de su madre en estos momentos complicados.

(Zuri González/Infobae)

Salud de Silvia Pinal ha evolucionado

El jueves pasado fue cuando Pinal fue hospitalizada nuevamente por presentar problemas de la presión baja y una arritmia cardiaca ocasionada por la infección en las vías urinarias.

Todavía no se ha dado a conocer cuándo será dada de alta la primera actriz, aunque ya se informó que está fuera de peligro, por lo que indicó que no hay razón para preocuparse pues su madre en esta época del año casi siempre se enferma por un problema pulmonar.

“Mi mamá en estas épocas tiene estos detalles con su pulmón y sus vías urinarias, es una señora de 94 años, está en una cama donde lleva una serie de cuidados. Nosotros cuando vemos algún síntoma que le pasa, la traemos al hospital. La infección urinaria subió un poco de tono y la trajimos para que se le diera un antibiótico, son momentos en que nosotros tenemos que tomar la decisión de traer a mi mamá para estabilizar y que todo esté bien”.

(Zuri González/Infobae)

Se espera que a lo largo de este lunes se den más detalles médicos que definan cuándo podría Pinal regresar a su casa. Mientras tanto, su familia solicita respeto y comprensión en estos momentos.

Mientras tanto, se espera que los próximos informes médicos definan el curso de acción a seguir, ya sea la continuidad de su hospitalización o su posible regreso a casa. La familia Pinal solicita respeto y comprensión en estos momentos delicados.

( Foto: Facebook/Silvia Pinal)