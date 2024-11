Pepillo Origel no ha visitado a Silvia Pinal por culpa de Iván Cochegrus: “Se le metió a la familia, quiere ser famoso”

Pepillo Origel no ha visitado a Silvia Pinal por culpa de Iván Cochegrus. (Instagram / YouTube)

La hospitalización de Silvia Pinal ha generado reacciones de apoyo y preocupación en el medio del espectáculo, pero también ha desatado controversias. Tal es el caso de Pepillo Origel, quien recientemente aseguró en una entrevista que no ha ido a visitar a la última diva del Cine de Oro debido a la presencia de Iván Cochegrus, a quien no soporta y con quien tiene una relación de tensión.

“Yo no he ido a verla porque tiene ahí a una persona que no me interesa ver, porque se ha metido en lo que no le importa”, declaró el periodista, dejando clara su postura sobre la influencia que, según él, tiene Cochegrus en la vida de Silvia Pinal y su familia.

Origel, reconocido por su cercanía con la actriz, no escatimó en críticas hacia Iván Cochegrus. “No me cae bien porque, en primer lugar, ni es amigo de la señora Pinal, además está tan feo, ni es familiar de la señora, y tantos años yo nunca lo vi con ella”, expresó con contundencia.

¿Iván se quiere quedar con la herencia?

El periodista también desestimó las especulaciones sobre un posible interés económico por parte de Cochegrus en la herencia de la actriz. “No creo que se vaya a quedar con la herencia, porque ella ya tiene arreglado todo y ya sabe a quién le va a dejar todo. Él solo se quiere hacer famoso y cómo lo puede hacer, pues así”, agregó.

Pepillo Origel recordó momentos importantes que compartió con Silvia Pinal para justificar su ausencia actual. “Si ustedes cubrieron muchas veces el premio que entrega la señora Pinal, lo de Rafael Banquells y todo, ¿quién estaba sentado siempre con la señora Pinal? Estaba yo, en todos los eventos, ¿con quién viajé a Italia, a Roma?”, subrayó, dejando en claro su cercanía histórica con la actriz.

El periodista afirmó que espera poder visitar a Silvia Pinal, pero únicamente cuando Iván Cochegrus deje de formar parte de su entorno. “No me he parado a verla hasta que ese señor se vaya de ahí, porque yo quiero mucho a la señora Pinal y quiero estar con ella, pero hasta que no se vaya ese señor de esa familia. Ya se les metió”, concluyó.

Esta declaración ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de Silvia Pinal y Pepillo Origel han tomado partido en la polémica. Mientras tanto, la actriz sigue bajo observación médica, y su entorno familiar permanece en el ojo público.