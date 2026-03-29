“Estamos patrocinados por el PRIAN”: Miky Huidobro se burla de polémica con líderes de Morena

El bajista de Molotov, con barba gris y camisa negra, canta y toca el bajo en el escenario, en medio de la controversia por sus recientes críticas a los gobiernos de AMLO y Sheinbaum. (Miky Huidobro: Instagram )

El bajista de Molotov, Miky Huidobro, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras su presentación en el Tecate Pa’l Norte. Fiel a su estilo provocador, el músico utilizó el humor para responder a las críticas que lo vinculan con la oposición política.

Antes de subir al escenario “Fusión”, donde presentó su proyecto solista, Huidobro lanzó un mensaje que no pasó desapercibido. En un video dirigido al público del festival, ironizó sobre los señalamientos que lo asocian con el llamado “PRIAN”.

“¿Qué pasó, banda?, les habla Miky Huidobro, ‘el gentleman del rock’, los espero en el escenario ‘Fusión’, 3:35 (pm), va haber 100 pesos a quien le caiga y estamos patrociandos por el ‘PRIAN’, recuerden, amigos, por el ‘PRIAN’”, expresó.

El bajista Miky Huidobro del grupo Molotov ironizó sobre los señalamientos de militantes de Morena de ser afines a la derecha.

Un show solista en medio de la polémica

El músico participó durante el segundo día del festival, donde se desmarcó del formato que presentó previamente con su banda. En esta ocasión, apostó por un set en solitario acompañado únicamente por su baterista, Silvana Vega.

Durante su actuación, interpretó 12 temas, varios de ellos pertenecientes a su reciente material discográfico. Entre las canciones destacaron “Changa su madre”, “Ecoloco”, “Gentleman del rock” y “Misa negra”, piezas que consolidan su etapa fuera del formato tradicional de banda.

Paco Ayala, bajista del grupo de rock, defendió su postura crítica hacia Morena. (@moloovbanda, Instagram / Cuartooscuro)

Críticas por su postura política

Las declaraciones de Huidobro no surgieron en el vacío. En meses recientes, el músico ha sido objeto de cuestionamientos por sus opiniones sobre la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el rumbo del país bajo la llamada Cuarta Transformación.

Uno de los episodios más comentados ocurrió durante un concierto en el Palacio de los Deportes, donde, antes de interpretar “Gimme tha power”, aseguró que México, antes de ese periodo, “éramos un país bien ching*n”. La frase provocó una ola de reacciones divididas en redes sociales.

A partir de ese momento, algunos detractores señalaron que los integrantes de Molotov, conocidos por su discurso crítico desde sus inicios, habrían cambiado de postura y se habrían alineado con partidos de oposición como el PRI y el PAN.

Entre la música y la provocación

La presentación en el Tecate Pa’l Norte confirmó que Miky Huidobro mantiene una línea directa entre su propuesta musical y la crítica social. Su comentario sobre el “PRIAN”, aunque en tono sarcástico, reactivó el debate sobre el papel de los artistas en temas políticos.

Lejos de esquivar la controversia, el músico la incorpora a su discurso. El resultado: una reacción inmediata del público y una conversación que trasciende el escenario.