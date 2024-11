¿Está su sitio web en peligro? Indicadores que revelan si ha sido hackeado

Víctor Ruiz es analista y consultor en temas relacionados con ciberseguridad. (Silikn)

No importa si usted administra un blog, una tienda en línea o un sitio web corporativo, es fundamental detectar rápidamente cualquier posible infección. Un ataque a su sitio puede generar pérdidas económicas, interrumpir sus operaciones comerciales y exponer información sensible. Actuar con rapidez es crucial una vez que se identifica un posible compromiso. Pero, ¿cómo puede saber si su sitio web ha sido hackeado?

Existen diversas señales que pueden indicar que un sitio web ha sido comprometido. Aunque algunas de ellas pueden parecer insignificantes al inicio, ignorarlas podría derivar en problemas más serios. A continuación, exploramos los indicadores más frecuentes:

Una de las señales de un ataque a un sitio web es una caída repentina en el tráfico orgánico. Esto puede suceder cuando los motores de búsqueda detectan problemas de seguridad en un sitio y lo desindexan o lo incluyen en la lista negra. La razón más común de esto son las infecciones de spam SEO que apuntan a palabras clave específicas, que en última instancia envenenan la clasificación del sitio.

En este caso, hay algunos tipos de inyecciones de malware comunes y peligrosas que los ciberdelincuentes utilizan para comprometer el tráfico del sitio web:

(Imagen Ilustrativa Infobae)

- Inyección SQL. Las inyecciones SQL (SQLi) permiten a los atacantes obtener control total del sistema y acceder a información confidencial de los usuarios. Este tipo de ataque ocurre cuando una aplicación web no valida adecuadamente las entradas recibidas, como formularios, cookies o parámetros, antes de procesarlas en la base de datos. Al manipular estas entradas, los atacantes pueden insertar código malicioso que el servidor interpreta y ejecuta.

- Instalación de puertas traseras. Una vez que los atacantes logran acceso al sitio, suelen insertar puertas traseras en el código, lo que les permite mantener acceso continuo para introducir scripts maliciosos y facilitar futuros ataques.

- Compromiso del panel de administración. Uno de los ataques más frecuentes en WordPress es el acceso no autorizado al panel de administración. Factores como la ausencia de autenticación de dos pasos, la exposición de la página de inicio de sesión y la falta de límites en los intentos fallidos aumentan la vulnerabilidad.

De igual forma, cuando los usuarios reportan ser redirigidos a sitios desconocidos o encuentran ventanas emergentes inesperadas, es una clara indicación de que el sitio ha sido hackeado. Esto ocurre debido a la inserción de código malicioso, frecuentemente utilizado en ataques de phishing para robar información confidencial. Los ciberdelincuentes emplean diversos métodos para ejecutar estos ataques, siendo dos de los más comunes:

(Imagen Ilustrativa Infobae)

- Inyecciones maliciosas de iFrame. Los ciberdelincuentes insertan iFrames maliciosos en el código de un sitio web, lo que permite cargar de manera oculta páginas de phishing sin que el usuario lo detecte.

- Publicidad maliciosa. Los atacantes insertan anuncios fraudulentos que aparentan ser legítimos, pero que en realidad están diseñados para redirigir a los usuarios a sitios fraudulentos o activar ventanas emergentes no deseadas. Estos anuncios son particularmente peligrosos en sitios con alto volumen de tráfico.

Otra de las señales más claras de un ataque a un sitio web es cuando navegadores como Chrome o programas antivirus muestran advertencias de seguridad. Estas alertas indican que el sitio ha sido clasificado como malicioso o comprometido. Ignorar estas advertencias puede llevar a una pérdida considerable de tráfico e ingresos, ya que los usuarios evitarán visitar el sitio. A continuación, se presentan las razones más comunes por las cuales un sitio puede activar estas alertas:

- Contenido de phishing. Si un sitio ha sido comprometido por ataques de phishing, es posible que contenga páginas de inicio de sesión o formularios falsos creados para robar las credenciales de los usuarios, lo que provoca que los navegadores lo etiqueten como inseguro.

- Distribución de malware. Si un sitio distribuye malware, ya sea a través de descargas o mediante la inyección de código malicioso, los motores de búsqueda lo marcarán como peligroso y activarán las advertencias de seguridad correspondientes.

- Problemas con el certificado SSL. Los certificados SSL caducados o mal configurados pueden generar advertencias en el navegador, ya que indican que la transferencia de datos no es segura, lo que aumenta el riesgo de ser víctima de un ataque.

También, los atacantes pueden modificar el contenido del sitio, inyectar código malicioso o crear nuevos usuarios con privilegios de administrador. Si encuentra publicaciones, productos o páginas que no fueron creados por usted o su equipo, es probable que su sitio haya sido hackeado. Realizar verificaciones periódicas en el CMS de su sitio para detectar cambios no autorizados puede ayudar a identificar estos signos a tiempo. A continuación, se presentan tres formas comunes en las que los ciberdelincuentes realizan cambios no autorizados en sitios comprometidos:

- Creación de una cuenta de administrador. Los ciberdelincuentes pueden crear nuevas cuentas de administrador para obtener acceso total al sitio. Esto les permite modificar el contenido, agregar malware o incluso impedir que el propietario acceda a su propio sitio.

- Implementación de contenidos. Los atacantes pueden insertar contenido spam, como productos falsos, publicaciones de blog o enlaces externos, con el objetivo de promover estafas de phishing o generar ingresos a través de publicidad.

- Ataques que cambian de apariencia (defacement). En los ataques de modificación de apariencia, los ciberdelincuentes alteran el diseño visual de un sitio web, sustituyéndolo por propaganda o contenido ofensivo. Generalmente, esto se hace con el propósito de dañar la reputación de la marca.

Es crucial prestar atención si un proveedor de alojamiento web envía advertencias o suspende una cuenta, ya que esto indica un problema serio. Los proveedores de alojamiento supervisan sus redes en busca de actividades sospechosas, por lo que es fundamental responder de inmediato a estas alertas para evitar consecuencias más graves. A continuación, se presentan algunas razones comunes por las cuales un proveedor de hosting podría suspender una cuenta debido a un hackeo:

(Imagen Ilustrativa Infobae)

- Uso excesivo de recursos. Un sitio comprometido puede estar consumiendo recursos excesivos del servidor debido al tráfico generado por bots o actividad de malware, lo que puede llevar al proveedor de alojamiento a suspender la cuenta.

- Violaciones de la política de alojamiento. Si se detecta contenido malicioso, como malware o páginas de phishing, en un sitio, el proveedor de alojamiento podría suspender la cuenta para proteger a sus otros clientes.

¿Cómo asegurar de manera efectiva su sitio web contra ataques?

Para proteger su sitio de riesgos de seguridad, existe un conjunto completo de herramientas y acciones para esta tarea. A continuación, le indicamos cómo proteger su sitio de las amenazas más comunes:

- Rastreo del sitio. Es esencial que todo propietario de un sitio web utilice rastreadores para monitorear tanto el front-end como el back-end del sitio. Los escáneres externos funcionan como un sistema de vigilancia que supervisa el perímetro, mientras que los escáneres de servidor tienen acceso completo al contenido, permitiendo identificar amenazas de manera más precisa. Existen herramientas gratuitas y complementos para sitios de WordPress que escanean el contenido externo y detectan posibles malware. Las soluciones más avanzadas incluyen escáneres del lado del servidor, los cuales deben realizar análisis diarios con un bajo uso de recursos, monitoreando cualquier cambio en los archivos del sitio.

- Detección y eliminación de malware. La detección y eliminación de malware es crucial para la seguridad de cualquier sitio web. Es fundamental mantenerse actualizado sobre nuevas amenazas, muestras y campañas de malware, para poder proteger el sitio de las últimas vulnerabilidades. Además, es necesario un monitoreo constante para identificar y corregir rápidamente cualquier brecha en el firewall web, reduciendo así el riesgo de interrupciones y daños adicionales al sitio.

- Firewall de aplicaciones web (WAF) basado en la nube. Un WAF (Web Application Firewall) es una capa esencial de protección contra ataques como inyección SQL, XSS y DDoS, que se ejecuta en la nube sin afectar el rendimiento del sitio y ofrece protección en tiempo real. Además, proporciona parches virtuales y refuerzos para proteger el sitio incluso cuando no se pueden aplicar actualizaciones de seguridad inmediatas. El WAF también bloquea ataques DDoS a través de WAN e IPS, asegurando un mínimo tiempo de inactividad y un rendimiento óptimo.

Mejores prácticas para mantener la seguridad del sitio web

Aunque existen herramientas de seguridad eficaces, los propietarios de sitios deben seguir las siguientes mejores prácticas para fortalecer la seguridad e implementar una protección de múltiples capas:

Es fundamental contar con soporte experto 24/7 para resolver rápidamente cualquier problema, minimizar el tiempo de inactividad y proteger el negocio. Mantener actualizado el CMS, los complementos y otro software es clave, ya que las versiones obsoletas pueden tener vulnerabilidades que los atacantes pueden explotar. Además, es esencial utilizar contraseñas seguras y activar la autenticación de dos factores (2FA) para añadir una capa adicional de protección. Finalmente, realizar copias de seguridad regulares del sitio asegura que, en caso de un ataque, se pueda restaurar rápidamente el sitio, minimizando la pérdida de datos y el tiempo de inactividad.

Mantener la seguridad de un sitio web es un proceso continuo que requiere vigilancia constante ante posibles amenazas y el uso de medidas de protección efectivas. Detectar y abordar rápidamente los problemas reduce significativamente los daños. Sin embargo, las herramientas de seguridad no son suficientes por sí solas; es vital fomentar una cultura de vigilancia y respuesta entre los administradores y propietarios del sitio. Esto incluye escanear regularmente, monitorear la actividad y estar preparados para actuar de inmediato ante un incidente.

Utilizar contraseñas seguras, realizar actualizaciones periódicas de software y aplicar tecnologías avanzadas como firewalls web y autenticación de dos factores proporciona capas adicionales de protección. Aunque es imposible eliminar todos los riesgos, un plan de respuesta ante incidentes bien estructurado y herramientas de seguridad adecuadamente configuradas aumentan la resistencia del sitio ante ataques, protegiendo así la confianza del usuario a largo plazo.

* Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP.

Twitter: https://twitter.com/silikn

Instagram: https://www.instagram.com/silikn

YouTube: https://www.youtube.com/@silikn7599