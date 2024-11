Sheinbaum reacciona a petición de líderes de provincias de Canadá para sacar a México del T-MEC: “Trudeau no está de acuerdo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (REUTERS/Raquel Cunha)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a la nueva petición de los 13 ministros de provincias y territorios de Canadá, quienes coincidieron en que su país debería de buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos de manera individual y dejar atrás el T-MEC.

En la conferencia de prensa matutina de este 21 de noviembre, luego de ser cuestionada sobre este tema, la titular del Ejecutivo recordó que durante su participación en la Cumbre de Líderes del G20 se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Durante su encuentro, ambos abordaron la importancia del T-MEC.

“El primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado. (...) Me manifestó que no está de acuerdo con las declaraciones de otros políticos de allá”, explicó.

Señaló que, de manera puntual, Trudeau le cuestionó sobre una marca china de fabricación de vehículos eléctricos.

“Me preguntó que si había una planta en México y le dije: la única planta de esa marca que hay en Norteamérica está en Pasadena, California, o sea en Estados Unidos”, declaró.

En esa línea, afirmó que hay muchos argumentos y datos para demostrar que México es de gran beneficio para la economía de Canadá y EEUU.

“Hay que recordar que quien defendió que Canadá se quedará en el tratado fue el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, porque había la idea, del entonces presidente Trump, que fuera nada más México-EEUU”, agregó.

Información en desarrollo...